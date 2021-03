Netflix continue de nous accompagner dans cette période compliquée. En avril, comme tous les mois, la plateforme de SVOD va ajouter de nouveaux contenus. On fait le point.

Le couvre-feu s’est un peu allongé (de 18h à 19h) mais, hélas, plusieurs régions sont aussi repassées par la case confinement. Pour ne pas être tenté de sortir de chez soi, on peut toujours compter sur Netflix, qui ajoute régulièrement des films et des séries à son catalogue. On connaît d’ailleurs désormais les contenus qui arriveront en avril. Numerama vous en propose une sélection large, mais éditorialisée.

Comme en mars, il n’y a aucun événement majeur à signaler sur Netflix. On commence à bien sentir l’impact de la pandémie de coronavirus sur la production (plusieurs tournages ont été retardés). Il y a quand même beaucoup de films originaux en avril.

Voici les nouveaux films, séries et docus à suivre sur Netflix France en avril 2021.

Les séries qui arrivent sur Netflix en avril 2021

The 100, saison 7 — 1er avril

La lutte continue pour les survivants d’une apocalypse nucléaire.

Le Serpent — 2 avril

Une série centrée sur Charles Sobhraj, tueur en série qui aurait assassiné plusieurs touristes en Asie. Charmant.

Snabba Cash — 7 avril

L’argent facile, ça se prend.

Arrête papa, tu me fais honte ! — 14 avril

Un homme veuf doit apprendre à devenir le père d’une adolescente turbulente. De et avec Jamie Foxx.

Shadow and Bone — 23 avril

Alina Starkov est une cartographe dotée d’un pouvoir extraordinaire. De quoi attirer l’attention des forces obscures…

Les films qui arrivent sur Netflix en avril 2021

Mon roi — 1er avril

Après un accident de ski, une femme se souvient de sa relation intense avec un homme.

Le Stratège — 1er avril

Comment Billy Beane va révolutionner le monde du baseball en dirigeant son équipe d’une manière inédite. Avec Brad Pitt.

La liste de Schindler — 1er avril

La vie d’Oskar Schindler, fils d’un industriel d’origine autrichienne qui décide de protéger des juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

Madame Claude — 2 avril

Une jeune recrue fortunée menace de bousculer l’empire du sexe de Madame Claude, dont l’influence dans le Paris des années 60 est immense.

Concrete Cowboy — 2 avril

Il y a Idris Elba.

Love and Monsters — 14 avril

Joel cherche à retrouver l’amour de sa vie après avoir survécu à une invasion de monstres. D’où le titre.

Thunder Force — 9 avril

Deux amies d’enfance deviennent des super-héroïnes et s’allient pour combattre le crime.

Ride or Die — 15 avril

Rei cherche à sauver Nanae de son mari violent. Pendant leur fuite, elles vont se confronter à leurs sentiments contradictoires.

Dans les angles morts — 29 avril

Un couple déménage puis découvre que son mariage cache un lourd secret.

Les documentaires qui arrivent sur Netflix en avril 2021

Dis-moi ce que tu portes — 1er avril

Vol au musée : le plus grand cambriolage de l’histoire de l’art — 7 avril

Tout est dit dans le titre.

Pourquoi tu m’as tuée ? — 14 avril

Plongée dans l’affaire Crystal Theobald, assassinée à 24 ans.

La vie en couleurs avec David Attenborough — 22 avril

Comment les animaux se servent de leurs couleurs pour survivre dans la nature ?

