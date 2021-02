L'application Salto, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) française, est enfin disponible sur certains téléviseurs connectés Samsung. Il n'est toujours pas possible d'accéder au service via les box internet.

L’application Salto est désormais disponible sur les Smart TV Samsung, ont annoncé la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et le constructeur coréen le 12 février 2021 dans un communiqué.

« Incontournable et innovante, l’offre SALTO accélère son déploiement sur les TV connectées françaises et vient enrichir l’expérience des amateurs de TV et de streaming », vante le communiqué.

Salto a été lancée fin octobre 2020 avec pour ambition de proposer à la fois une diffusion de chaînes en direct, mais aussi des contenus vidéo à la demande, pour un abonnement qui varie entre 6,99 euros et 12,99 euros par mois. On y trouve majoritairement des films, émissions et séries françaises et européennes. Trois mois plus tard, la plateforme comptait malheureusement seulement 200 000 abonnés — sachant qu’elle propose aussi un mois d’essai gratuit.

« Salto vient à la rencontre de son public dans ce qui le touche au plus près et représente la plus grande vitrine de la création française. L’accès à Salto directement depuis le téléviseur est donc un élément central. Ce partenariat avec Samsung nous permet ainsi d’accélérer le déploiement du service et la conquête du public français », peut-on lire dans le communiqué, de la part de Thomas Follin, le directeur général de Salto.

Il est indéniable que plus Salto sera présent sur les téléviseurs des Français, plus la plateforme pourra augmenter sa base de clients. À cause de négociations longues et compliquées, Salto n’est pas accessible via des box internet, qui sont pourtant un accès privilégié par les utilisateurs français. Ce partenariat avec Samsung va pouvoir aider la plateforme, née de l’association de France Télévisions, M6 et TF1, à toucher un plus grand public.

Quels téléviseurs Samsung sont concernés ?

L’application est disponible sur les téléviseurs des « gammes 2018 à 2020 de Smart TV Samsung Tizen 4.0 et supérieures », précise Samsung. Tizen est un système d’exploitation utilisé par Samsung dans ses téléviseurs connectés.

La liste complète des TV concernées se trouve ici (il faut s’arrêter à Tizen 4.0 et plus).

Comment avoir Salto sur votre Smart TV Samsung

Si l’application n’est pas directement accessible depuis vote page d’accueil, la démarche est aussi simple que pour installer d’autres applications (comme Disney+ par exemple) sur votre télévision connectée.

Allumez votre téléviseur connecté Samsung ;

Rendez-vous dans le menu des applications ;

Ouvrez Salto (si elle ne s’affiche pas, faites une recherche avec le nom de l’app pour la retrouver) ;

Connectez-vous à votre compte Salto.

Puis-je m’inscrire à Salto depuis ma télé ?

Il n’est pas possible de se créer un compte sur l’application Salto depuis votre Smart TV : il faut que vous passiez par l’interface sur ordinateur sur salto.fr et créez un compte au préalable.

Si je n’ai pas de téléviseur Samsung ?

Salto n’a pas encore passé de partenariat avec des fournisseurs d’accès à internet pour être intégré à des box internet. Cela signifie que si vous voulez accéder au service sur votre TV, il faut faire quelques manipulations. Vous pouvez le retrouver dans notre guide : comment regarder Salto sur votre télé.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo