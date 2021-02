Fin 2020, Flickr lançait le concours de la photo la plus moche de l’année. Les clichés vainqueurs sont désormais connus, et finalement ils ne sont pas si loupés que cela.

On connait désormais les lauréats du concours des pires photos de 2020 sur Flickr. Dans un billet de blog publié le 5 février 2021, le site dédié à la photographie a dévoilé le top trois des clichés les plus ratés, parmi toutes les propositions soumises par les internautes — et il y en a eu un sacré nombre : le groupe dédié sur la plateforme en contient plus de 2 500.

Sur le haut du podium, c’est la photo d’un chien qui se loupe et termine en glissade dans une piscine qui a été retenue. Vient ensuite une « photobombe photographique », avec un smartphone qui vient se glisser dans le champ d’une photo professionnelle. Le cliché pris lors d’un mariage est aussi un clin d’œil aux photographes pros qui ont de la concurrence avec les smartphones. Enfin, la médaille de bronze revient à un chat dont la tête apparaît à travers un rouleau de papier toilette.

La sélection a été réalisée par des employés, et non pas à l’issue d’un vote d’internautes, ce qui constitue une occasion manquée pour un site communautaire comme Flickr. Quoiqu’il en soit, le site a pu recueillir le témoignage des trois photographes lauréats (Steve Brooks, Mirco Razon et Stefan Mueller) sur les circonstances dans lesquelles ces clichés ont été pris, mais aussi leur rapport à la photo.

Évidemment, on ne peut s’empêcher de faire remarquer que ces trois clichés — que vous pouvez observer plus en détail sur Flickr — sont quand même plutôt réussis, soit parce qu’ils ont su saisir le bon moment, soit parce que la composition, l’exposition et le cadre ne souffrent pas de défauts notables. En tout cas, ce sont des clichés nettement supérieurs à ceux que l’on avait sélectionnés — et qui sont vraiment laids.

On notera toutefois une bizarrerie dans la sélection de Flickr : si la photo du chien et celle des mariés datent bien de 2020, celle du chat a été prise en réalité en 2016, selon ce que l’on peut lire dans les métadonnées à côté de la photographie. Cependant, les données EXIF indiquent bien une date à 2020 pour la version modifiée de la photo. En somme, pas de disqualification en vue pour le numéro trois.

Il y a aussi les plus belles photos de 2020 sur Flickr

Flickr a lancé en décembre 2020 son concours, qui visait aussi à servir d’exutoire après une année pénible pour tout le monde. « Parce que cette année a été pleine de hauts et de bas, nous voulons donner l’opportunité à la communauté de Flickr de célébrer le meilleur comme le pire », lançait le site « Alors, allez-y avec les imperfections, le moche, ou juste le complètement bizarre. Montrez-nous votre pire photo de 2020 ! ».

Sachez également que Flickr a présenté sa sélection des plus beaux clichés de 2020, après avoir reçu plus de 16 600 contributions dans le groupe dédié. Si au contraire vous préférez rester dans les photos loupées, Flickr a prévu des sous-groupes thématisés, comme ces photos de famille qui feraient mieux de rester, justement, dans la famille, ou ces clichés de bêtes et bestioles en tout genre.

x

x

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo