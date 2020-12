Flickr a lancé un concours de la photo la plus moche de l'année 2020. Et après tout, pourquoi pas ?

Vous n’êtes pas doués en photographie ? Vous avez seulement pris des photos de rideaux en 2020 à cause des confinements ? Toutes les photos que vous prenez sont irrémédiablement et définitivement moches ? Rassurez-vous, vous pouvez quand même gagner un prix, parce qu’après tout, c’est 2020.

Flickr, le site web très fréquenté par les professionnels et les aficionados de la photographie, a lancé l’édition 2020 de son concours rituel, destiné à élire la meilleure photo de l’année. Jusqu’ici, rien d’étonnant. Mais cette année, Flickr a pris la décision d’organiser un autre concours, qui récompensera la « photo la plus moche de 2020 ».

Célébrer « le meilleur comme le pire »

« Parce que cette année a été pleine de hauts et de bas, nous voulons donner l’opportunité à la communauté de Flickr de célébrer le meilleur comme le pire », explique le site en préambule sur le groupe dédié au concours. « Alors, allez-y avec les imperfections, le moche, ou juste le complètement bizarre. Montrez-nous votre pire photo de 2020 ! » Et si cela ne vous a pas convaincu, sachez que vous pouvez gagner un abonnement d’un an au logiciel d’édition de photos PicsArt, a annoncé Flickr le 30 novembre.

Si vous aussi vous voulez prendre des photos esthétiquement peu plaisantes et participer, rien de plus simple : il vous suffit de poster une photo (et une seule) sur le site avant le 31 décembre 2020. Seules contraintes : les photos ne doivent pas être obscènes, ou à caractère pornographique, précise Flickr sur son site. Si vous ne voulez pas participer, vous pouvez tout de même voter pour votre photo moche préférée jusqu’au 4 janvier 2021. Les résultats seront annoncés le 18 janvier.

L’idée est audacieuse : Flickr s’est fait connaître sur la promesse de belles photos, et encourager les gens à poster leurs photos laides sur le site peut sembler contre-intuitif. Cependant, l’initiative a l’air de rencontrer du succès : alors que le concours a commencé le 1er décembre, le groupe dédié au concours compte d’ores et déjà plus de 1 600 membres et près de 900 photos (à la date du 4 décembre).

Le top 5 de Numerama

Et parce que Numerama trouve que c’est une initiative très 2020, voici ci-dessous nos favoris pour le prestigieux prix de « la photo la plus moche de l’année ».

Ce tronc d’arbre, qui résume parfaitement nos sentiments vis-à-vis de cette année écoulée,

Cette autruche, parce que nous aussi, on a eu envie de crier comme elle,

Cet évier un peu triste et son cafard un peu dégoutant,

Ce rouleau de papier toilette, fini mais pas remplacé, parce qu’après tout c’est 2020,

Ce graffiti, qui résume plutôt bien la situation.

N’hésitez pas à nous envoyer votre top 5, et bonnes photos moches à toutes et à tous !

