Des modérateurs de WallStreetBets ont tenté de profiter du succès du sous-forum, obtenu grâce à l'affaire GameStop contre Wall Street, en cédant des droits à l'industrie du cinéma qu'ils ne possédaient pas. L'affaire, survenue cette semaine, a nécessité l'intervention de Reddit pour ramener de l'ordre.

Si le cours de l’action GameStop est redescendu ces derniers jours à des niveaux plus classiques, avec une action s’échangeant autour de 60 dollars au lieu de 300 cinq jours plus tôt, l’agitation sur WallStreetBets, le sous-forum de Reddit qui a lancé la charge contre certains fonds spéculatifs de Wall Street (les « hedge funds »), reste élevée. Et les derniers développements ne devraient pas apaiser les esprits.

En effet, certains modérateurs de WallStreetBets ont été accusés de vouloir profiter de la notoriété du sous-forum pour tenter d’en monnayer les droits avec l’industrie du cinéma, en vue d’une éventuelle adaptation sur grand écran. C’est ce que le New York Times a rapporté dans ses colonnes du 4 février. À la suite de ça, plusieurs de ces modérateurs ont été démis de leurs fonctions.

L’affaire a commencé le 3 février. Un modérateur a publié des captures d’écran d’une discussion sur Discord montrant d’autres modérateurs en train de discuter de la perspective de décrocher un contrat pour un film, alors même que leur légitimité en tant que titulaires de droits est loin d’être acquise. Mais c’est le lendemain, quand certains modérateurs ont été écartés, que l’affaire a éclaté.

« Les modérateurs de WallStreetBets qui envisageaient de conclure un deal pour un film ont commencé à virer d’autres modérateurs qui les avaient interrogés pour avoir secrètement essayé de profiter du succès du forum », écrit le quotidien américain. Sur WallStreetBets, certaines discussions ont alors commencé à évoquer un véritable coup d’État, alors que l’affaire se répandait publiquement.

Il est vrai que la soudaine attention médiatique autour de WallStreetBets, et de succès fulgurant de ces dernières semaines, a pu faire tourner quelques têtes. Le forum compte plus de 8,6 millions d’abonnés et présente une activité particulièrement soutenue. Dans le même temps, de nombreux projets de film sont évoqués, de HBO, Netflix, MGM, mais aussi des documentaires ou des séries TV.

David contre Goliath 2.0

Toute cette gloire provient de cet affrontement étonnant entre des hedge funds et des membres de WallStreetBets autour de l’action de GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo aux USA, semblable à Micromania en France. Les premiers paraient sur une chute du cours, puisque le modèle économique de l’entreprise n’est plus en phase avec la façon dont le jeu vidéo est consommé aujourd’hui.

Mais cela n’a pas plu aux membres de WallStreetBets qui, pour des raisons multiples (affection particulière pour GameStop, qui a indirectement nourri leur imaginaire de joueurs, envie d’en découdre avec Wall Street, désir de se payer une bonne tranche de rigolade, opportunité de se faire un peu d’argent…), ont décidé de contre-attaquer. Et ça a marché, en tout cas pour un temps.

C’est cette belle histoire de David contre Goliath, de « Main Street » vs Wall Street, qui de toute évidence séduit à Hollywood et ailleurs. D’autant que l’affaire a plusieurs tiroirs : ainsi, il y a également tout une polémique autour de l’application Robinhood, qui est accusée d’avoir cédé aux pressions d’un puissant fonds d’investissement pour empêcher Reddit de continuer son opération financière. Et ça ne passe pas.

Fin de la récréation

Toujours est-il que cette agitation sur WallStreetBets a fini par attirer l’attention des employés de Reddit pour mettre un coup d’arrêt à l’initiative de ces modérateurs. D’ailleurs, ils ont été démis de leurs fonctions, ce que l’entreprise a confirmé à The Verge le 5 février. Il leur a été reproché d’avoir enfreint les règles de la modération, qui demandent de la stabilité et d’agir de manière désintéressée.

Selon la page dédiée, il y a 34 modérateurs pour WallStreetBets, mais beaucoup d’entre eux ont été nommés récemment, vraisemblablement pour pallier le trou causé par le départ des précédents. 3 seulement sont là depuis avant les récents évènements, dont un bot, avec cinq ans d’ancienneté. Le nombre de modérateurs qui ont été écartés n’est pas précisé par Reddit.

Mashable a pu obtenir le message envoyé un administrateur de Reddit aux modérateurs de WallStreetBets, dans lequel il dit attendre « généralement des modérateurs qu’ils résolvent leurs différends en tant qu’équipe unifiée. […] Nous comprenons que beaucoup seront contrariés par nos décisions d’aujourd’hui, mais il était clair pour nous qu’une intervention était requise pour la santé continue de WallStreetBets ».

Comme le fait remarquer par ailleurs Mashable, les modérateurs de Reddit occupent un rôle bénévolement. Ils ne sont pas rémunérés par Reddit. Or, certaines communautés très actives peuvent s’avérer très chronophages en temps et en énergie, même si l’équipe de modération est étoffée. Cette réalité a vraisemblablement pesé dans la balance lorsque la perspective de signer avec Hollywood a émergé.

