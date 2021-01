2020 Game est un jeu simple disponible sur le web. Derrière son enrobage mignon, il cache un résumé des douze derniers mois, qui ne furent pas de tout repos.

« Wow, c’était dur… J’espère que 2021 sera meilleure », souffle le héros d’un jeu vidéo accessible sur le web à la fin de son aventure semée d’embûches. Il vient de vivre, comme nous, une année 2020 chaotique. Repéré par le journaliste Florent Derue dans un tweet publié le 14 janvier, 2020 Game est, comme son titre l’indique, un résumé de ce qu’il s’est passé de janvier à décembre dernier. L’expérience vidéoludique, toute simple, est aussi mignonne que flippante.

L’Australie qui prend feu, l’apparition du coronavirus, les gens qui se ruent dans les magasins pour acheter du papier toilette, le confinement, les endroits publics fermés, l’assassinat de George Floyd, les inondations, les élections américaines, la crise financière, l’explosion de TikTok, la deuxième vague, le début des vaccinations, le Nouvel An… 2020 Game n’oublie rien en route et ajoute parfois des traits d’humour dans sa narration (la chauve-souris dans le ciel, l’antenne 5G qui fait pleuvoir des virus…).

2020 Game est aussi génial que triste

N’espérez pas une prise en main complexe ou un défi colossal avec 2020 Game. Il consiste simplement à faire avancer le personnage vers la droite (avec la touche « d » ou la flèche du clavier) et lui faire éviter quelques obstacles en sautant (avec la touche « espace ») dans des décors en deux dimensions. Un game over n’est pas rédhibitoire et renvoie au point de passage précédent. En moins de cinq minutes, on voit le bout de l’aventure, qui se termine par un message du développeur.

« Mon nom est Max et c’est mon tout premier jeu que j’ai mis six mois à faire, tout seul. Les jeux vidéo constituent ma passion et, aujourd’hui, je rêve d’en faire mon métier. Si vous avez apprécié le jeu, pensez à faire un don afin que je puisse me consacrer pleinement à la création de jeux », explique celui qui est à l’origine de 2020 Game.

Par l’intermédiaire de la plateforme DonorBox, il a déjà récolté plus de 15 000 dollars (sur un objectif de 18 000 dollars). Max espère quitter son emploi, qu’il trouve ennuyeux, pour vivre de sa passion. Il considère 2020 Game comme une preuve qu’il peut se faire une place dans l’industrie. On lui souhaite bonne chance dans cette aventure.

