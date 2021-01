Les fils de discussion accessibles sur Twitch ne pourront plus être envahis du célèbre emote PogChamp, à l'effigie du joueur professionnel Ryan Gutierrez. La plateforme a décidé de supprimer la réaction en raison d'un commentaire du principal intéressé sur l'invasion du capitole.

On ne verra plus le célèbre emote PogChamp, utilisé massivement par les utilisateurs Twitch. La réaction symbolisant l’excitation et/ou la surprise a été retirée, a annoncé la plateforme dans un tweet publié le 6 janvier. Cette décision a été prise en raison d’un commentaire litigieux de Ryan ‘Gootecks’ Gutierrez sur l’invasion du Capitole. Ce joueur professionnel est l’homme qui prête son visage au mème apparu en 2010 dans une vidéo où on le voit avoir une réaction exagérée. En supprimant l’emote, Twitch, qui avait éjecté Donald Trump par le passé, s’en dissocie totalement.

« Nous avons pris la décision de retirer l’emote PogChamp après des déclarations de celui dont le visage est reprise dans l’emote, encourageant l’amplification de violences, après les événements qui ont eu lieu dans le Capitole aujourd’hui [le 6 janvier] », indique Twitch.

We've made the decision to remove the PogChamp emote following statements from the face of the emote encouraging further violence after what took place in the Capitol today. — Twitch (@Twitch) January 7, 2021

Quelques heures auparavant, Ryan Gutierrez avait déclaré : « Est-ce qu’il y aura d’autres soulèvements civils en honneur de la femme qui a été exécutée dans l’enceinte du Capitole aujourd’hui ou est-elle morte en vain ? » Il s’est également permis de partager une vidéo de la tragédie, clamant que la victime est une martyr.

Twitch contraint de retirer un emote populaire

Certains créateurs de contenus ont dénoncé les propos de Ryan Gutierrez. Ce fut par exemple le cas de Zombaekillz : « Donc Twitch, en raison de cette charmante déclaration… Je pense que l’emote PogChamp doit être retiré. » D’autres utilisateurs sont en désaccord avec Twitch, mettant en avant la liberté d’expression et le fait que PogChamp soit l’un des symboles forts de la communauté gaming.

so @Twitch due to this lovely statement…i think this pogchamp emote needs to be removed. pic.twitter.com/qQXrEEtIif — Zombaekillz (She/Her) (@ZombaeKillz) January 7, 2021

Si la décision de Twitch paraît pleinement justifiée, la plateforme doit désormais trouver un moyen de remplacer PogChamp — apparu en 2012 rappelle le site KnowYourMeme. Selon les statistiques fournies par Twitch Emotes, la réaction était vraiment très populaire : en date du 6 janvier 2021, elle a été utilisée près de 2 millions de fois. Twitch en a pleinement conscience : « Nous voulons que l’esprit de Pog perdure — la signification de son image est plus importante que la personne représentée ou l’image en elle-même — elle est très intégrée à la culture Twitch. »

Par conséquent, Twitch entend travailler avec la communauté sur la création d’un nouvel emote qui remplacera PogChamp. Il sera pensé pour les moments les plus hype diffusés sur la plateforme vidéo.

We will work with the community to design a new emote for the most hype moments on Twitch. — Twitch (@Twitch) January 7, 2021

