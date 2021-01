Microsoft a annoncé l'arrêt de Minecraft Earth, citant des conditions sanitaires incompatibles avec cette expérience de jeu basée sur la réalité augmentée et la nécessité de sortir d'être... dehors.

Lancé en novembre 2019, Minecraft Earth vit déjà ces derniers mois à cause du coronavirus. La transposition dans le monde réel du célèbre jeu bac-à-sable axé sur la création va disparaître le 30 juin 2021, a annoncé Microsoft dans un communiqué publié le 5 janvier. « Minecraft Earth a été pensé autour de la liberté de mouvements et du jeu collaboratif — deux choses qui sont devenues presque impossibles dans la situation sanitaire actuelle », justifie la firme de Redmond. Il est vrai qu’une expérience en réalité augmentée encourageant les gens à sortir de chez eux se heurte au respect de la distanciation sociale et aux périodes de confinement.

Néanmoins, ce triste destin est à l’opposé de celui de Pokémon Go, autre jeu qui se passe surtout en extérieur. Malgré les règles sanitaires en vigueur, le studio Niantic Labs est parvenu à repenser les mécaniques de gameplay de son jeu mobile pour permettre aux joueurs de continuer à progresser en restant chez eux (ou à proximité). Les changements ont même permis à Pokémon Go de générer un chiffre d’affaires record en 2020, indiquait le cabinet SensorTower dans un article partagé le 3 novembre.

Minecraft Earth disparaît à cause de la situation sanitaire

Tout porte à croire que les développeurs de Minecraft Earth ne sont pas en mesure d’adapter leur jeu à un gameplay plus sédentaire. Cela paraît logique : là où Pokémon Go s’articule autour d’une simple capture de créatures, Minecraft Earth mise sur la transformation du monde réel à l’aide de constructions de grande taille (ce qui paraît compliqué depuis un salon ou une chambre).

En attendant le 30 juin, Microsoft et Mojang ont mis en place plusieurs choses pour accompagner les utilisateurs jusqu’au clap de fin :

Suppression des transactions impliquant de l’argent réel ;

Réduction des coûts en rubis ;

Ajout des contenus qui étaient prévus dans les semaines à venir ;

Réduction du temps requis pour l’artisanat et la fusion ;

Don d’un ensemble d’objets pour tous les créateurs.

Tous les joueurs et joueuses qui ont encore des rubis dans leur porte-monnaie recevront l’équivalence en Minecoins — monnaie virtuelle qu’ils pourront dépenser sur le Minecraft Marketplace pour obtenir des contenus dans Minecraft. Une copie du jeu de base sera d’ailleurs fournie à celles et ceux ayant réalisé un achat dans Minecraft Earth. De cette manière, ils pourront continuer à se passionner pour cet univers basé sur l’imagination et la créativité. Microsoft précise enfin que toutes les données liées aux joueurs seront supprimées dès le 1er juillet.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo