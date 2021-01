Sélection de quelques comptes TikTok rafraîchissants à suivre en ce début 2021, parce qu'ils sont drôles ou tout simplement créatifs, du make up à la musique.

L’application TikTok est aujourd’hui l’une des plus riches qui soient en matière de diversité des contenus. Une part non négligeable de TikTok est son côté feel good, qui a d’ailleurs permis à pas mal de personnes de s’évader pendant les confinements. Voici une petite sélection de comptes TikTok drôles ou créatifs à suivre pour démarrer l’année 2021. Cela n’a évidemment rien d’exhaustif et ce n’est pas un top, mais ce sont des pistes pour enrichir vos abonnements de comptes rafraîchissants par leur créativité ou leur humour.

kallmekris

Kris (@kallmekris) est l’une des tiktokeuses les plus drôles de l’application, tant et si bien qu’elle a gagné une quinzaine de millions d’abonnés en seulement quelques mois, en 2020. Ses vidéos reposent essentiellement sur des petits sketchs mettant en scène différents personnages récurrents, souvent issus de sa propre vie. La tiktokeuse canadienne procure un shoot de bonne humeur dès qu’elle tombe dans notre fil, ne serait-ce que par sa fraîcheur. Cela ne l’empêche pas, de temps à autre, d’aborder des sujets tels que la santé mentale.

sachacvl

Sacha (@sachacvl) est une jeune et talentueuse artiste dans le domaine du make up. Impossible de ne pas être impressionné.e.s par son travail minutieux et coloré, de très haut niveau, proche de vrais « tableaux ». Ses vidéos montrent le résultat ainsi que les différentes étapes de son maquillage.

Si vous aimez le maquillage, elle offre de temps en temps quelques tutos. Mais même si le maquillage ne relève pas du tout de vos activités quotidiennes, que vous soyez un homme ou une femme, c’est un abonnement que vous ne regretterez pas face à la patte artistique de Sacha.

loicsuberville

Bienvenue dans les aspects les plus irritants — et hilarants — de la langue française ou de la langue anglaise. Loïc (@loicsuberville) tourne en dérision les similarités et différences linguistiques, en se moquant gentiment de l’anglais, du français et parfois de l’espagnol. Pour ce faire, il incarne chacune des langues, comme si elles étaient des personnages, au cours de dialogues imaginant l’invention de certains mots ou expressions. Loïc est un incontournable sur TikTok.

iamdices

Que se passe-t-il dans notre corps ? « Dices » (@iamdices) interprète les réactions de notre organisme en fonction de situations de la vie quotidienne.

Comment réagit notre cerveau quand on prend un peu trop de café ? Ou quand l’on croise quelqu’un dont on ne se rappelle pas du prénom ? Comment le système immunitaire combat-il des virus ? Ce n’est pas de vulgarisation scientifique, mais bien des sketchs décalés et géniaux.

estherabrami

Et si on mettait un peu de musique dans cette sélection ? Si vous aimez le violon, vous devriez apprécier le compte d’Esther Abrami (@estherabrami). Sa vidéo la plus populaire est celle où elle réinterprète au violon Come Get Her, le titre du rappeur Rae Sremmurd. Mais elle partage évidemment bien d’autres morceaux et concepts musicaux, avec talent, ainsi que des anecdotes sur la vie — apparemment très prenante ! — de violoniste.

awkwardpuppets

La chaîne Awkward Puppets (@awkwardpuppets) fait un carton sur YouTube, et en poste des extraits, sous forme de scènes complètes, sur son compte TikTok. Le principe est simple : des personnages, tels que Diego, sont interprétés par des marionnettes dans des situations où tout, absolument tout, est gênant, car elles sont souvent basées sur des incompréhensions entre protagonistes — très régulièrement sur fond de satire politique sur le racisme aux États-Unis.

chocolatseve

Voilà un compte TikTok (@chocolatseve) dédié aux créations culinaires d’un maître pâtissier et chocolatier. C’est beau et appétissant, mais en réalité le mot « chocolat » est notre principal argument pour vous partager ce compte, admettez qu’il n’en faut pas davantage.

