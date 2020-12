Cyberpunk 2077 reçoit un correctif léger ce 24 décembre, mais qui a du sens pour les joueuses et les joueurs sur PC.

Si vous souhaitez jouer à Cyberpunk 2077 en 2020 avant les gros correctifs prévus pour début 2021 par CD Projekt Red, la meilleure version est indéniablement sur PC — c’est celle que nous avons testée et appréciée. Mais elle n’est pas exempts de bugs et de glitchs, parfois comiques, parfois frustrants. Dans cette dernière catégorie, on peut tout à fait faire entrer un bug décrit en premier sur le forum officiel du jeu et repris sur un fil Reddit qui a reçu pas loin de 2 500 commentaires : si une sauvegarde dépassait 8 Mo, elle avait une chance d’être corrompue.

Le patch 1.06, disponible le 24 décembre 2020, corrige ce souci après les plaintes de nombreux joueurs et joueuses à ce sujet. La solution trouvée par CD Projekt Red est assez simple : la limite des 8 Mo pour une sauvegarde a été enlevée. Cela permettra de jouer au jeu sans réfléchir à ses actions. Les développeurs affirment en revanche que cela ne réparera malheureusement pas les sauvegardes qui sont déjà corrompues.

Un problème spécifique au PC

Avant ce patch, CD Projekt Red avait conseillé aux joueuses et aux joueurs de se limiter dans la collecte d’objets (ce qui fait grossir la sauvegarde). Une réponse qui n’avait pas été très au goût de la communauté : en tant que jeu en monde ouvert avec des tas de quêtes annexes à faire, Cyberpunk 2077 encourage l’exploration et cette collecte est pour certains l’un des plaisirs liés à ce type de gameplay. Joueuses et joueurs avaient alors commencé à partager leurs techniques pour éviter une corruption de sauvegarde (vendre des objets dans des boîtes de dépôt plutôt qu’à des vendeurs, manger les consommables quand on en a trop, etc.). Un objectif : que le fichier qui enregistre la partie ne fasse pas plus de 8 Mo au moment de quitter le jeu.

Ces recommandations bricolées par la communauté ne sont donc plus d’actualité aujourd’hui et le problème n’était pas constaté sur console. D’ailleurs, du côté des consoles, le patch 1.06 propose aussi un léger correctif : une meilleure gestion de la mémoire vive devrait éviter aux joueuses et aux joueurs quelques crashes.

