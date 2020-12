Cadeau de Noël idéal pour vos proches passionnés de SF ou pour les initier au genre, la bande dessinée de Xavier Dollo et Djibril Morissette-Phan raconte l'histoire de la science-fiction pour ne plus seulement la comprendre en surface.

La science-fiction « a accompagné les grands bouleversements du 20e siècle ; elle a permis à des idées et des réflexions d’émerger, de penser des mondes futurs. C’est une littérature qui distrait avec autant de force qu’elle permet de réfléchir », affirme Xavier Dollo auprès de Numerama. Lui-même écrivain de SF et de fantasy, libraire spécialisé dans ce domaine, et éditeur, il est le scénariste de la bande dessinée L’Histoire de la SF, mis en images avec le dessinateur Djibril Morissette-Phan, parue fin novembre 2020 chez Les Humanoïdes Associés / Critic.

La mission de retracer l’histoire de ce genre littéraire dans une BD paraît monumentale. Pourtant, l’œuvre qui en ressort est une réussite. Planche après planche, Xavier Dollo et Djibril Morissette-Phan transforment l’Histoire de la science-fiction en un récit passionnant tant pour les connaisseurs que les néophytes. Des dialogues et monologues imaginaires permettent aux principaux protagonistes, auteurs et autrices ayant marqué la SF, de nous expliquer eux-mêmes leurs œuvres, presque à la manière d’un docu-fiction, tandis que des bulles très factuelles viennent aussi placer un contexte, transmettre des informations pertinentes et même procurer des recommandations (livres, revues, émissions).

Le récit s’étend aux formats d’édition ou aux courants sociopolitiques traversant le genre. L’approche repose essentiellement sur la littérature, mais des références comme Doctor Who et Star Trek se glissent dans la BD.

Quand bien même il s’agit d’un panorama sacrément érudit, la démarche va bien au-delà d’une simple suite encyclopédique de moments clé. L’objectif de la BD est de nous montrer comment la SF s’est construite au sens large — comme état d’esprit, comme laboratoire des possibles, comme miroir des craintes et des envies d’une époque, comme marmite de solutions. Sans oublier les luttes internes. Pour Xavier Dollo, il semble non seulement important d’être lecteur ou lectrice de SF, mais aussi de la comprendre plus profondément.

Ainsi, exemple typique : lire H.G. Wells est certes une bonne chose tant son œuvre est marquante, mais Xavier Dollo nous signale qu’il s’agit aussi de saisir que sa révolution, terreau d’avenir pour la SF, est d’avoir prolongé « les cadres utopistes d’avant lui avec un propos moderne apporté par les révolutions industrielles et les théories de Darwin. Avec lui, les sciences (sociales ou dures) se sont placées au cœur de la fiction. »

La BD revient par ailleurs longuement sur le fameux « âge d’or de la SF », en montrant que cette période représente bien plus qu’une période faste pour le genre. Il s’agit d’une forge qui marquera des décennies d’œuvres de bien des manières. Pareillement, Xavier Dollo explique à Numerama avoir voulu montrer, en tant que moment déterminant de l’histoire de SF, « l’émergence et l’émancipation des femmes dans le genre, à partir des années 60, car elles ont apporté des idées neuves dans le genre, souvent sociétales ».

Il ne faut pas comprendre la SF seulement en surface

Prenant l’image d’un arbre, Xavier Dollo estime que le cycle de la SF est le même que celui de la vie : une éclosion de branches, de rameaux, de feuilles et de fruit, tout cela provenant progressivement d’un tronc commun originel. « Nous avons désormais un bel arbre, qui a fait de nombreux rameaux, avec le cinéma, les séries tv, les jeux, la bande dessinée, etc. Comprendre d’où vient toute cette diversité dans le genre, c’est donc retourner du côté des racines, pour montrer l’évolution de l’arbre, ses différentes périodes, ses mues, ses développements. Ces étapes évolutives sont éclairantes sur l’aspect actuel de l’arbre », illustre-t-il à Numerama.

L’aspect actuel n’a probablement jamais été aussi important. La SF est un outil crucial pour anticiper autant que pour déchiffrer notre société présente. « Son inscription dans la société, on la voit parfaitement bien, notamment avec la pandémie de COVID », rappelle Xavier Dollo, la littérature SF ayant envisagé ce type de situations à de maintes reprises, proposant différents niveaux d’analyse forts utiles aujourd’hui pour saisir la crise. Pourtant, la SF n’est pas toujours considérée à sa juste valeur, peut-être par manque de compréhension sur ce qu’est réellement le genre. C’est pour cela que se plonger dans l’Histoire de la SF peut avoir son importance. Sinon, « il y a des chances que l’on ne comprenne le genre qu’en surface », pointe Xavier Dollo.

Être à l’écoute de la SF

Cette bande dessinée peut donc certes avoir l’utilité d’approfondir le genre pour les amoureux et les amoureuses de cette littérature, mais elle est peut-être aussi une occasion d’initier à l’intérêt de la SF en montrant son inscription dans l’histoire de notre société.

La science-fiction nourrit le monde autant qu’elle se nourrit du monde. « Le genre est pluriel et, qu’il soit du divertissement populaire ou une lecture plus pointue, il est porteur d’idée, de réflexion. Il est temps de s’en rendre compte, de saisir enfin toutes ses vertus pédagogiques », affirme le scénariste à Numerama, appelant à enseigner davantage ce type d’ouvrages au collège et au lycée ; ou à en parler beaucoup plus dans les médias.

« La science-fiction alerte, souvent très mal, parfois très justement », ajoute Xavier Dollo. Alerter avec justesse quelques fois, à l’échelle de toute la production dans ce domaine, représente une source immense de clés au quotidien. « On devrait vraiment l’écouter, ou la lire plutôt. »

Histoire de la science-fiction en bande dessinée, Xavier Dollo, Djibril Morissette-Phan, Les Humanoïdes Associés, en librairies depuis novembre 2020, 22 €.

Vous pouvez aussi la commander en ligne auprès d’une librairie indépendante près de chez vous via LaLibrairie

Crédit photo de la une : Les Humanoïdes Associés Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo