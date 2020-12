Maxime Claudel - 10 décembre 2020 Pop culture

C'est dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre que se tiendra la cérémonie des The Game Awards 2020, l'équivalent des Oscars pour les jeux vidéo. Outre les nombreux sacres, on devrait assister à quelques belles annonces.

Chaque fin d’année rime avec bilan de ce qu’il s’est passé ces derniers mois. À l’instar du Septième Art, l’industrie vidéoludique a ses Oscars, décernés à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards — dont c’est déjà la septième édition. On connaît les nommés, le favori et les outsiders : il ne reste plus qu’à découvrir les lauréats.

Comment voir la cérémonie des The Game Awards ?

La cérémonie des The Game Awards se tient dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre, à partir de 00h30, heure française. Prévoyez une bonne dose de café si vous voulez la suivre jusqu’au bout.

Quand ? Le vendredi 11 décembre, à 00h30 ;

Le vendredi 11 décembre, à 00h30 ; Où ? Un peu partout, comme sur Twitch, YouTube (en 4K), Facebook Live ou encore Twitter.

Un peu partout, comme sur Twitch, YouTube (en 4K), Facebook Live ou encore Twitter. Quoi ? Des prix pour les jeux vidéo qui ont marqué les esprits ces derniers mois et des grosses annonces pour ceux à venir.

Une édition 2020 pleine de surprises ?

Qui succèdera à Sekiro : Shadows Die Twice, vainqueur de l’édition 2019 des The Game Awards ? Sur le papier, deux productions se détachent : The Last of Us Part II, bien parti pour s’imposer, et Hades, le chef-d’œuvre indépendant qui pourrait bien créer la surprise. Les autres nommés de la catégorie la plus convoitée sont Animal Crossing : New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake et Ghost of Tsushima,

Comme chaque année, les The Game Awards 2020 seront aussi le théâtre d’annonces très importantes. L’an dernier, Microsoft avait levé le voile sur la console Xbox Series X — ex-Project Scorpio — un peu moins d’un an avant sa sortie. Normalement, plusieurs éditeurs devraient prendre la parole pour montrer ce qu’ils préparent pour les mois à venir. On sait déjà qu’il y aura un aperçu du prochain Dragon Age, développé par BioWare, une nouvelle carte pour Among Us ou encore des informations sur la saison 3 de Fall Guys. Comptez sur nous pour suivre le show avec attention.

