CD Projekt Red a annoncé une nouvelle mauvaise nouvelle : un énième retard pour Cyberpunk 2077. À force, cela devient un running gag. Sauf pour les équipes de développement qui poursuivent leur crunch.

Cyberpunk 2077 sera-t-il vraiment prêt un jour ? On commence sérieusement à en douter. Dans un tweet publié le 27 octobre, CD Projekt Red a annoncé un nouveau report pour son RPG attendu de pied ferme et plus que jamais en train de devenir une arlésienne. Prévu pour le 19 novembre, il subira un retard supplémentaire de 21 jours pour une sortie désormais annoncée au 10 décembre.

L’information est très étonnante dans le sens où, le 19 octobre dernier, CD Projekt Red se fendait encore d’un teaser vantant une sortie un mois plus tard. Il n’a donc fallu que quelques jours au studio polonais pour se rendre compte qu’il ne tiendra pas ses délais, alors qu’il est passé en mode crunch dans la dernière ligne droite. Les employés doivent être ravis d’apprendre qu’ils travailleront sans relâche pendant un mois de plus.

À lire : On a joué à Cyberpunk 2077 : les 4 meilleures heures de 2020

Cyberpunk sera-t-il là à Noël ?

« Pour nous, le plus gros défi est désormais de sortir le jeu sur la génération actuelle, l’ancienne génération et les PC en même temps, ce qui nous demande de préparer et tester neuf versions du jeu (Xbox One, Xbox One X, compatibilité sur Xbox Series S et Xbox Series X, PS4, PS4 Pro, compatibilité PS5, PC, Stadia…) alors que nous travaillons depuis la maison », justifie CD Projekt Red. Il ajoute : « Nous sommes conscients que ces 21 jours peuvent paraître irréalistes pour faire la différence pour un jeu aussi massif et complexe, mais c’est le cas. »

En repoussant une nouvelle fois Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ne manque pas de se rajouter toujours plus de pression. Il s’agissait déjà de l’un des projets les plus ambitieux de ces dernières années et, a priori, la firme ne veut pas louper le lancement et subir des critiques sur la qualité technique. C’est louable, mais il aurait peut-être fallu y réfléchir à deux fois avant d’annoncer des dates qui étaient impossibles à tenir. À l’origine, Cyberpunk 2077 devait sortir le 16 avril. Il a été repoussé une première fois au 17 septembre puis une deuxième fois au 19 novembre. Aujourd’hui, on se demande s’il verra les sapins de Noël 2020.

Crédit photo de la une : CD Projekt Red Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo