Apprentissage du japonais, monde l'aviation, culture indienne, physique et vie après un grave accident. Voilà les thèmes des chaînes YouTube que l'on vous propose en avril.

Avec le reconfinement qui a été mis en place dans dix-huit départements français, vous avez peut-être du temps à tuer sur le net. Pour vous accompagner pour les semaines à venir, notre sélection de chaînes YouTube pour le mois d’avril vous propose cinq chaînes, sur des thèmes très différents : l’apprentissage du japonais, le monde l’aviation, la culture indienne, la physique et la vie après un grave accident.

On vous en conseille même une sixième, de chaîne, en l’occurrence la nôtre ! Numerama est en effet présent aussi sur YouTube. Vous y trouverez aussi nos vidéos de la chaîne Vroom, parce qu’on a décidé de tout regrouper : on vous dit tout ici. Et si vous êtes insatiable ou que vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied, jetez donc un œil à nos éditions précédentes.

Douze Février

Le 12 février n’a peut-être pas d’importance pour vous, mais pour la vidéaste qui anime la chaîne Douze Février, c’est le tournant de sa vie : c’est en effet ce jour qu’elle a été victime d’un grave accident, à l’âge de seize ans. Grande brûlée, elle a toutefois décidée depuis 2019 de passer devant la caméra pour parler de sa vie depuis : le coma, la rééducation, la dépression, l’estime de soi, etc.

Cours de japonais

Apprendre le japonais en autodidacte n’est pas évident, mais ce n’est pas non plus hors de portée. Sans aller jusqu’à prendre de vrais cours, une voie médiane pourrait être de suivre la chaine de Julien Fontanier. Celui-ci s’échine depuis des années à sortir des vidéos pour transmettre ses connaissances. Mais un conseil : mieux vaut plutôt commencer par sa toute première vidéo pour ne pas être perdu.

Toutes Les Choses Indiennes

Que connaît-on vraiment de l’Inde ? En dehors des clichés et des stéréotypes, peut-être pas grand chose. La chaîne Toutes les Choses Indiennes aimerait changer ça. Reste à savoir si elle tiendra dans la durée, car la chaîne est jeune et ne compte pas encore un grand nombre de vidéos. Mais les quelques-unes qui sont proposées suggèrent sont tout à fait prometteuses.

Xavier Tytelman

Si vous vous intéressez à l’aviation, vous connaissez peut-être déjà la chaîne de Xavier Tytelman. Pour les autres, il s’agit d’un ancien aviateur militaire dans la marine nationale, désormais consultant aéronautique et spécialiste de sécurité aérienne. Sa chaîne reprend ses interventions dans les médias, mais elle propose aussi des visites dans les cockpits et divers sujets sur cette industrie.

PHY180

Mettre en bouteille une aurore polaire ? C’est ce que propose entre autres Cédric Ray, enseignant-chercheur à l’université Lyon 1 et membre de l’institut ILM. L’intéressé a ouvert tout récemment sa chaîne YouTube, PHY180. Et si elle ne comporte pas (encore) beaucoup de vidéos, son projet est intrigant : transmettre des notions de physique, mais sans avoir besoin de recourir aux équations.

