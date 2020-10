Les développeurs de Star Wars Squadrons avaient annoncé que le jeu n'évoluerait pas. Il y aura cependant quand même des contenus aux couleurs de The Mandalorian. Vous reprendrez-bien un peu de Baby Yoda ?

Les phénomènes capitalistes sont parfois plus puissants que les promesses. Avant le lancement de Star Wars : Squadrons, jeu vidéo mettant en scène les vaisseaux de la saga dans des batailles spatiales, Electronic Arts avait déclaré qu’aucun nouveau contenu ne serait intégré. Finalement, il y en aura au moins un, a annoncé l’éditeur dans un communiqué publié le 26 octobre.

Star Wars : Squadrons ne va donc pas échapper au rapprochement avec The Mandalorian, dont la diffusion de la deuxième saison débutera dès le 30 octobre, en exclusivité sur Disney+. Bien évidemment, le pinacle de cette mise à jour heureusement gratuite prend la forme d’une figurine bobblehead à l’effigie de Baby Yoda. Les pilotes de la Nouvelle République pourront l’intégrer dans leur cockpit afin de l’avoir toujours avec eux pendant un vol.

Star Wars : Squadrons permet désormais de voler en compagnie de Baby Yoda

« The Mandalorian est une production qui a parfois été une source d’inspiration pour nous, étant donné sa proximité avec l’époque de notre jeu, il était donc logique de lui rendre hommage », justifie Electronic Arts. Les nouvelles décorations à débloquer — huit au total — seront disponibles à compter du 28 octobre. Par chance, Star Wars : Squadrons n’intègre aucune microtransaction qui aurait fait de ces ajouts de l’opportunisme commerciale. Sur ce point, il faut rappeler qu’Electronic Arts a payé un lourd tribut après celles qu’il avait mises dans Star Wars Battlefront II.

En tout cas, le bulldozer marketing de The Mandalorian est en marche. La série qui a permis de lancer Disney+ réussit petit à petit à mettre du Baby Yoda partout (y compris dans Les Sims 4). Le petit personnage, dont on ignore toujours les origines, est rapidement devenu la coqueluche qu’on adore détester. Au regard de cette popularité que l’on pourra déplorer, Disney en a fait une machine à cash.

Autre preuve que la communication autour de The Mandalorian est appuyée ? Disney et Microsoft se sont associés en vue de commercialiser une manette Xbox collector. Elle arbore un habillage inspiré d’une armure Mandalore et, au dos, on peut quand même apercevoir la bouille de Baby Yoda. Bien sûr, elle est déjà en rupture de stock malgré un prix élevé (189,99 euros).

