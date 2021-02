Vous attendez votre vaccin ? En attendant de recevoir votre première injection contre le coronavirus, faites donc un petit tour sur YouTube : il y a sans doute des chaînes que vous ne connaissez pas encore qui vous plairont.

Au fait, connaissez-vous nos deux chaînes YouTube ? La principale est consacrée aux sujets sur la high tech, tandis que la seconde, Vroom traite de mobilité urbaine.

Reconfinera ? Reconfinera pas ? Pour l’heure, le gouvernement français a choisi de temporiser, en adoptant des mesures visant à préserver autant que possible l’activité économique et l’enseignement scolaire. Cela suffira-t-il à éviter un rebond épidémique et, idéalement, à diminuer la diffusion du coronavirus ? Sans doute faudra-t-il encore des observations sur quelques jours pour avoir une tendance.

Évidemment, on espère qu’avec le respect le plus scrupuleux des gestes barrières, une baisse pourra être observée, ce qui offrirait des perspectives réjouissantes, avec une levée progressive du couvre-feu à moyen terme et, à un peu plus long terme à un retour à la normale, grâce aux vaccins. Mais si jamais les choses sont un peu moins optimistes, au moins pourrez-vous vous occuper avec des vidéos YouTube.

Notre rubrique « Le meilleur de YouTube », animée depuis mi-2016, propose en effet chaque mois cinq chaînes à découvrir, afin d’actualiser vos abonnements et aller au-delà de ce que propose la section « Tendances » de la plateforme, qui peine à se renouveler et qui n’est pas toujours très convaincante. Février 2021 ne déroge par cette règle, et si le mois est plus court, notre sélection, elle, ne l’est pas !

Antoine le potagiste

Que faire de ses cendres de bois ? Qu’est-ce que c’est, une graine hybride F1 ? Comment connaître et corriger le pH de son sol ? Si ces questions ne vous ont jamais traversé l’esprit, c’est peut-être parce que vous n’avez ni jardin ni potager. Mais si vous avez un peu la main verte, la chaîne d’Antoine le potagiste devrait être une béquille utile pour vous expériences horticoles.

Terra Bellum

« La guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires », disait Georges Clemenceau. Et à des vidéastes sur YouTube ? « Le Tigre » n’y avait pas pensé. Évidemment. Si la chose militaire vous intéresse, Terra Bellum explore les questions d’histoire, de politique, d’économie et de géopolitique au travers de contenus qui abordent des sujets anciens, mais aussi très contemporains.

ScienceClic

Est-ce que l’on peut illustrer des concepts scientifiques en vidéo, pour les rendre accessibles au plus grand nombre ? C’est ce que propose la chaîne ScienceClic, animée par Allessandro. Dualité onde-corpuscule, antimatière, gravité, effet Doppler, modèle standard, plasma… plusieurs notions sont expliquées en quelques minutes, avec des animations basiques, mais instructives.

Chef Michel Dumas

« L’eau : un litre. Sel : environ huit grammes. On éclate. On mélange grosso modo. La viande repart au frais. Le bol, comme ça. Les piments : deux. Le couteau : rouge. En petits dés. On réserve ». Pour qui ne connaît pas déjà le chef Michel Dumas, son économie dans la façon de parler de ses recettes vous sautera aux yeux. Car Michel Dumas va à l’essentiel : on ne palabre pas. On cuisine !

CNES

Les États-Unis ont la NASA, la France le CNES. Le budget n’est certes pas le même d’une rive à l’autre à l’Atlantique, mais l’attrait pour le secteur spatial, si. Et sur YouTube, le Centre national d’études spatiales n’a pas à rougir de ses productions. Sa chaîne accueille des vidéos qui valent le coup d’œil, comme sa série « C’est pour quand ? », ou sa liste de lecture « En vacances dans le Système solaire ».

