Disney+ proposera de nouveaux films, documentaires, contenus originaux et épisodes de séries TV en septembre 2020. Un seul regret : la série Marvel sur Le Faucon et le Soldat de l'Hiver n'est toujours pas là.

Toujours pas de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver en vue, la première série Marvel prévue pour Disney+, alors qu’elle devait être proposée initialement au mois d’août. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à se mettre sous la dent : et si les plus grands ne trouveront pas toujours leur bonheur, le renouvellement du catalogue pour septembre pourrait ravir les plus petits.

Pour septembre, quatre contenus originaux sont proposés, dont une série documentaire sur les parcs animaliers de Disney et un film en prises de vues réelles (et des images de synthèse) sur un gorille. Bryan Cranston figure au casting. Signalons aussi la disponibilité des films d’animation Rio et Rio 2, du premier long-métrage d’importance de Tom Hanks (Big) ou de plusieurs documentaires prometteurs.

Les nouveaux contenus originaux sur Disney+ en septembre 2020

Le seul et unique Ivan — 11 septembre

Un film qui se veut poignant sur un gorille à dos argenté. Avec notamment Bryan Cranston au casting.

Becoming : Révéler son talent — 18 septembre

Produit par le basketteur LeBron James. On suit le parcours et l’histoire de diverses personnalités qui ont réussi. Pas sûr toutefois que de ce côté-ci de l’Atlantique, vous en connaissiez beaucoup.

Société secrète de la royauté — 25 septembre

La société secrète des cadets de la royauté. Dans cette histoire, les cadets des fratries de sang royal sont dotés de super pouvoirs. Et leur mission ? Protéger la royauté.

Au cœur de Disney’s Animal Kingdom — 25 septembre

Une série documentaire de National Geographic composée de huit épisodes qui se penche sur les parcs animaliers Disney de Floride.

Les nouvelles séries sur Disney+ en septembre 2020

Once upon a time, saisons 4 et 5 — 4 septembre

Le monde des contes de fées, mais en prises de vues réelles. Et beaucoup d’images de synthèse, aussi. Sept saisons sont disponibles en tout, mais vous devrez vous contenter des saisons 4 et 5 pour l’instant.

La bande à Picsou, saison 2 — 11 septembre

Soy Luna, saisons 2 et 3 — 18 septembre

Les péripéties d’une jeune fille passionnée de patins à roulettes.

Violetta, saison 3 — 18 septembre

Drame, musical, romance. Voilà les mots-clés de cette série télévisée argentine résolument tournée vers les ados.

Le royaume du crabe de cocotier — 25 septembre

Un film sur le plus grand crustacé terrestre. Un joli coenobitidae de 4 kg, que l’on croise sur les îles du Pacifique.

La Méditerranée : une mer de plastique — 25 septembre

Un film tourné par Alexandra Cousteau, la petite-fille du célèbre explorateur et marin. Après ça, pas sûr que vous aurez envie de retourner à La Grande-Motte pour vos prochaines vacances.

Car S.O.S – saison 7 — 25 septembre

De la téléréalité autour de la restauration de vieilles automobiles.

Les nouveaux films sur Disney+ en septembre 2020

Rio — 4 septembre

Les aventures d’un oiseau bleu se rendant au Brésil, à… Rio de Janeiro. Mais comment faire lorsqu’on ne sait pas voler ?

Rio 2 — 4 septembre

La suite.

Dans les yeux d’Enzo — 11 septembre

Adaptation cinématographie du roman The Art of Racing the Rain, Dans les yeux d’Enzo raconte tout simplement l’histoire du chien Enzo qui raconte les aventures de son maître, Denny, qui est pilote de course. Avec la voix de Kevin Costner en VO pour doubler ce brave golden retriever.

Big — 18 septembre

Le premier grand rôle de Tom Hanks au cinéma : il y joue un enfant qui se réveille dans un corps d’adulte. Sa justesse d’interprétation lui vaudra une nomination aux Oscars.

Horton — 25 septembre

Un film d’animation sur Disney+ mettant en scène un éléphant. Dumbo ? Non : Horton.

Les nouveaux documentaires sur Disney+ en septembre 2020

Planète hostile — 4 septembre

Suivez l’aventurier Bear Grylls dans cette série documentaire consacrée aux régions les plus reculées et inhospitalières de la planète. Au menu : des requins blancs, des alligators, des serpents, des babouins, des hippopotames, des araignées, des félins, mais aussi des tempêtes, des climats arides, des températures polaires, du sang, du labeur, des larmes et de la sueur .

Les trésors perdus des Mayas, saison 1 — 18 septembre

Toujours pour National Geographic, une série documentaire sur les richesses égarées des Mayas.

L’aventure Apollo, objectif Lune, saison 1 — 18 septembre

Y a-t-il encore des choses à raconter sur la mission Apollo ? Alors que tout semblait déjà écrit, filmé, raconté et illustré, National Geographic propose quand même de revenir sur cette aventure spatiale exceptionnelle. De quoi convaincre les complotistes que tout cela n’a pas été filmé dans un studio ?

