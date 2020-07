La crise sanitaire a convaincu Disney de repousser davantage la sortie de plusieurs films, dont trois longs métrages Star Wars. Ils sont maintenant prévus entre 2023 et 2027.

Le patron de Disney trouvait que la cadence des sorties des films Star Wars était trop soutenue ? La pandémie de coronavirus va l’aider à fortement lever le pied. Le 23 juillet, le géant du divertissement a annoncé le report de plusieurs longs métrages. Outre les films se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine, sont aussi touchés les futurs volets d’Avatar, ainsi que l’adaptation en prises de vue réelles de Mulan.

Concernant Star Wars, trois films sont décalés d’un an. Prévus au départ pour décembre 2022, 2024 et 2026, ils sont maintenant attendus pour 2023, 2025 et 2027.

On ne sait pas précisément qui porte ces projets : Disney a dans ses cartons différents plans pour la saga cinématographique : une trilogie conduite par Rian Johnson, qui a déjà réalisé l’Épisode VIII, un film réalisé par Taika Waititi et un autre dont la production sera assurée par Kevin Feige, le patron de Marvel Studios. Il est aussi question d’un long métrage porté par J.D. Dillard et Matt Owens, mais rien n’est officiel.

Des séries Star Wars sur Disney+

Les fans auront toutefois du contenu à se mettre sous la dent d’ici là, notamment du côté de la télévision.

Sur Disney+, la saison deux de The Mandalorian est attendue pour octobre 2020. Trois autres séries en prises de vue réelles sont aussi en chantier : une sur Cassian Andor, l’un des héros du film dérivé Rogue One, une autre sur Obi-Wan Kenobi, et une autre qui mettra en scène un casting féminin. Du côté de l’animation, une nouvelle série, The Bad Batch, a été annoncée cet été. La série The Falcon and the Winter Soldier, en revanche, a été repoussée.

Si l’épidémie de coronavirus a entraîné de nombreux reports dans l’industrie du cinéma, Disney est particulièrement touché au regard de son empire, entre Marvel Studios, Pixar, Lucasflm et ses propres productions. Depuis ce printemps, des reports ont été annoncés pour Black Widow, Indiana Jones 5 ou encore Jungle Cruise. Par ricochet, tous les autres Marvel ont dû être décalés, comme The Eternals, Shang-Chi et les suites pour Doctor Strange, Thor, Black Panther et Captain Marvel.

Crédit photo de la une : Lucasfilm Signaler une erreur dans le texte