Ubisoft annoncera un nouveau jeu ce jeudi 2 juillet. Il s'agira visiblement d'un battle royale dont la sortie est imminente.

Chez Ubisoft, le teasing est en marche. Récemment, l’entreprise française a lancé une page web intitulée Prisma Dimensions. On y découvre un univers futuriste assez froid et, surtout, une invitation à découvrir Hyper Scape le 2 juillet prochain. « Je vous suggère de vous mettre à courir dès que vous serez au sol, car le moindre avantage sera essentiel pour prendre le dessus sur vos adversaires. Seuls les meilleurs participants parviendront à la confrontation finale. Allez-vous remporter la victoire ou succomber aux périls de l’Hyper Scape ? », peut-on lire.

Si Ubisoft reste énigmatique sur le projet, Rod Breslau, consultant en eSport, a vendu la mèche. Dans une série de tweets publiés le 29 juin, il indique que Hyper Scape serait un battle royale en vue à la première personne. Le nom de code du jeu, développé par Ubisoft Montréal, serait Prisma Dimensions.

