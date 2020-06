Le studio polonais CD Projekt, à qui l'on doit le jeu vidéo The Witcher 3, annonce qu'il en fait cadeau via sa plateforme Gog. Mais uniquement aux personnes qui l'ont déjà.

L’annonce est tombée dans l’après-midi du 16 juin. Sur Gog, la plateforme de distribution et de vente mise en place par le studio polonais CD Projekt, il est désormais possible de récupérer gratuitement une copie de The Witcher 3 : Wild Hunt, qui est sans conteste l’un des meilleurs jeux vidéo de 2015, l’année de sa sortie, et même de la décennie écoulée, avec Minecraft ou Fortnite.

Une bonne occasion de se précipiter dessus ? Oui, mais il y a une petite entourloupe : Gog offre effectivement ce jeu, mais aux personnes qui l’ont déjà ! La plateforme le dit noir sur blanc dans son communiqué : « si vous possédez déjà ce jeu sur PC ou sur une console, vous pourrez alors récupérer un exemplaire gratuitement ». Les autres devront toujours passer par la case paiement pour acheter le jeu.

Une façon de promouvoir Gog Galaxy 2.0

Dès lors, l’offre ne présente-t-elle donc aucun intérêt ? Pas exactement : éventuellement, cela donne une excellente occasion aux personnes qui l’ont déjà sur console d’en profiter sur PC, puisque Gog Galaxy 2.0 a justement l’avantage d’avoir une fonction de hub entre toutes les autres plateformes du genre : Steam, Uplay, Origin, Epic Games Store, Xbox Live et PlayStation Network.

Ainsi, si Gog Galaxy 2.0 repère la présence de The Witcher 3 : Wild Hunt dans la ludothèque d’un de ces services, il vous en fournira une copie gratuite. Autre particularité appréciable : Gog Galaxy 2.0 est capable aussi d’importer votre progression dans le jeu, vos succès et votre temps de jeu. Une manière d’éviter de devoir repayer un titre acheté autrefois au prix fort, même s’il ne coûte plus que 30 euros dans sa version de base.

Reste une interrogation : pourquoi mettre en place une telle offre ? De toute évidence, il s’agit pour CD Projekt de promouvoir Gog Galaxy 2, en incitant les joueurs et les joueuses à s’en servir pour interconnecter leurs différentes plateformes et ainsi retrouver en un lieu unique leurs amis et leurs différents jeux, qui sinon demeurent dispersés. Et ainsi acquérir une plus grande base d’utilisateurs.

En attendant The Witcher 4 ?