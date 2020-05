Microsoft propose dans son navigateur web Edge un jeu de surf caché au look rétro.

C’est le genre de petite surprise qu’il est très plaisant de découvrir. Depuis le 26 mai et la sortie de la version 83.0.478.37 du navigateur web Edge, il est possible de jouer à un petit jeu rétro de surf. Il suffit pour cela de taper « edge://surf » dans la barre d’adresse, sans les guillemets et les espaces, pour lancer une partie. La disponibilité du jeu a été officialisée par Microsoft en début de semaine.

Le but du jeu est de faire parcourir la distance la plus importante à votre surfeur, en évitant les obstacles sur sa route. Pour cela, vous devrez vous servir des flèches directionnelles de votre clavier pour l’orienter à gauche ou à droite, lui dire de foncer tout droit ou de rester en position. Là où ça se corse, c’est avec le kraken : celui-ci vous poursuivra à un moment et il vous faudra tenter de lui échapper.

Un jeu de surf prévu depuis plusieurs mois

Par défaut, le mode de jeu « nous allons surfer » est sélectionné, mais il existe un menu à droite de l’écran pour expérimenter d’autres manières de jouer. Vous avez également des points de vie — que vous pouvez regagner au fil de votre progression si vous traversez des cœurs disséminés sur l’eau –, des tremplins, des éclairs, des pièces et diverses autres mécaniques à découvrir.

Ce mini-jeu existe en fait dans Edge depuis quelques mois — février 2020, pour être exact. William Devereux, le responsable senior du navigateur web, l’évoquait déjà à l’époque, mais il était accessible dans une version expérimentale du logiciel, qui n’est pas celle qui est utilisée couramment par les internautes. Le jeu, qui était quelque peu difficile à atteindre, est maintenant accessible à tout le monde, et facilement.