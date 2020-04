Plusieurs artistes se sont associés afin d'organiser un festival musical dans Minecraft, comme s'il se déroulait dans la vraie vie. Le rendez-vous est pris pour le 25 avril.

Confinés comme à peu près tout le monde en raison de la pandémie de coronavirus, les artistes doivent songer à de nouveaux moyens d’interagir avec leurs fans (puisque les concerts sont interdits). Frustré de voir sa tournée être annulée, le groupe Courier Club a trouvé une solution : organiser un festival dans Minecraft, le jeu de construction bac-à-sable qui pèse plusieurs millions de joueurs. Il aura lieu ce samedi 25 avril, à partir de 21h (heure française).

L’initiative de Courier Club a été suivie par une trentaine de groupes, parmi lesquels figurent Pussy Riot ou encore Idles. L’idée est d’aller un peu plus loin que l’événement One World : Together at Home, un concert géant qui avait réuni plusieurs chanteuses et chanteurs restés chez eux (imaginé par Lady Gaga et Global Citizen). « Les gens pourront avoir l’impression de se rendre à un vrai festival et échanger avec d’autres personnes Il s’agit d’une vraie expérience interactive et immersive », indique Ryan Conway, guitariste de Courier Club cité par Inquirer le 22 avril. Il s’attend à ce que le festival Block by Blockwest attire 10 000 curieux.

Comment accéder au festival musical Block by Blockwest dans Minecraft ?

Vous ne savez pas comment vous rendre au festival ? Pas de panique. Courier Club a pensé à diffuser un petit tutoriel vidéo pour expliquer la marche à suivre. Première chose à savoir : seule la version PC de Minecraft est concernée puisqu’il faut être propriétaire d’une copie de l’édition Java (l’originale compatible Windows, Mac et Linux).

Une fois le jeu lancé, voici les étapes à respecter :

Dans le menu principal, cliquer sur ‘Multijoueur’ ;

Dans l’onglet multijoueur, cliquer sur ‘Ajouter un serveur’ ;

Rentrer l’adresse du serveur, ‘fest.blockbyblockwest.com’ ;

Rejoindre le serveur.

En parallèle, Courier Club a mis en place un Discord pour pouvoir discuter et partager les dernières informations. C’est aussi par l’intermédiaire de cette plateforme que vous aurez le flux audio (chaque groupe a préenregistré une séquence de 20 minutes), en fonction de la scène que vous voulez voir. Il suffira ensuite de se rendre à l’endroit prévu, dans le jeu, pour assister au concert virtuellement.

Puisque Block by Blockwest s’apparente à un vrai festival, les utilisateurs pourront également participer à des mini-jeux ou à des activités annexes (exemple : des galeries d’art). Il y aura même une boutique pour acheter du (vrai) merchandising, sachant que les fonds seront reversés à la CDC Foundation, qui lutte contre le coronavirus.

Si jamais vous n’avez pas Minecraft, il sera quand même possible de profiter de l’événement via Facebook, Twitch, YouTube et le site officiel — mais sans l’immersion offerte par le jeu.

Crédit photo de la une : Capture d'écran