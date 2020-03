Si vous avez manqué l'actualité des films et séries de ces deux dernières années, Fnac vous propose une séance de rattrapage avec d'importantes remises sur des Blu-Ray et DVD récents.

Jusqu’au 29 mars, la Fnac lance son opération « Soirées cultes » pour les adhérents Fnac et Fnac+. Elle permet de profiter d’une remise de 50 % pour toute commande simultanée de quatre DVD, Blu-Ray ou Blu-Ray UHD d’une large sélection. On y retrouve des films et séries récents (Chernobyl, Dunkerque, etc.) sur des supports variés (DVD, BR et BR UHD).

La Fnac propose également une offre pour les personnes qui ne sont pas adhérentes à ces programmes de fidélité. Jusqu’au 14 mai, pour tout achat de deux DVD ou Blu-Ray de la sélection, le troisième de votre choix est offert.

Voici la sélection des meilleurs Blu-Ray et Blu-Ray UHD que vous pouvez acquérir grâce à cette offre.

Chernobyl

Chernobyl est la série à succès de 2019. Elle retrace le déroulé de la catastrophe éponyme de 1986 et la gestion de la crise. Chernobyl est donc une série historique qui nous plonge dans la plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire, dans un contexte particulier de guerre froide. Regarder Chernobyl est un bon moyen d’en connaître plus sur le sujet, même si les représentations des effets de la radioactivité sur le corps humain sont parfois inexactes.

Les cinq épisodes d’une heure de Chernobyl sont disponibles en Blu-Ray à 25 euros sur la Fnac. Si vous complétez votre panier avec trois autres Blu-Ray ou DVD, le total passe alors à – 50 %.

Ready Player One

Ready Player One est un film de Steven Spielberg qui prend place à la fois dans un jeu vidéo en réalité virtuelle et dans un futur dystopique. Ce que l’on retient de ce divertissement, c’est surtout ses très nombreuses références à la pop culture, et pour toutes les générations du public. Spielberg oblige, la réalisation visuelle et sonore de Ready Player One est très soignée et dévoile son plein potentiel soit au cinéma, soit en Blu-Ray UHD.

Le Blu-Ray 4K UHD de Ready Player One est proposé à 24,99 euros sur le site de la Fnac. Si vous achetez quatre Blu-Ray (ou DVD) de la sélection en même temps, le prix passe alors à 12,50 euros.

Game of Thrones

Vous vous rappelez peut-être du fameux épisode 3 de la saison 8 de Games of Thrones : la compression des plateformes de streaming est telle que l’épisode était trop sombre pour être apprécié. En Blu-Ray, l’expérience est complètement différente : l’image de l’épisode est plus contrastée et le rendu bien plus agréable.

Si vous avez regardé Game of Thrones en streaming, vous allez pouvoir la redécouvrir en Blu-Ray grâce à une qualité d’image bien supérieure. La septième saison est disponible en Blu-Ray sur le site de la Fnac, ainsi que les six autres qui la précèdent. Elles sont compatibles avec la remise de 50 %.

Deadpool 2

Deadpool 2 est le film le plus décalé de la sélection. On y retrouve l’acteur Ryan Reynolds incarnant Deadpool, l’antihéros le plus drôle de l’univers Marvel, dans une pellicule d’action encore plus impressionnante que la première. Si la rédaction de Numerama a apprécié la qualité vidéo, c’est surtout la qualité sonore qui s’attire les compliments, avec une précision et une spatialisation très réussie.

Le Blu-Ray 4K UHD de Deadpool 2 est proposé au prix de 25 euros sur Fnac.com, et passera à 12,50 euros pour tout achat simultané de trois autres Blu-Ray ou DVD.

Crédit photo de la une : HBO