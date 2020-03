Un jeu Star Wars, pour le moment connu sous le nom Project Maverick, a été découvert dans les entrailles du PlayStation Store. Il serait l'un des deux jeux en développement du côté d'Electronic Arts.

L’année dernière, Electronic Arts a lancé Star Wars Jedi : Fallen Order, une très bonne adaptation de la saga culte. Depuis, les fans trépignent d’impatience à l’idée de voir les futurs projets de la firme américaine (qui détient les droits pour développer des jeux vidéo Star Wars). L’un d’entre eux pourrait être Project Maverick selon un tweet du compte PSN releases publié le 4 mars.

PSN releases est un robot qui surveille l’activité sur le PlayStation Store, la plateforme de distribution de Sony. Il traque les sorties en cours mais peut aussi dénicher des titres qui n’ont pas été officialisés. C’est le cas de Star Wars : Project Maverick.

Ce que pourrait être Star Wars : Project Maverick

Si la découverte de PSN releases était à prendre avec des pincettes, Jason Schreier, journaliste très fiable du site Kotaku, a appuyé l’authenticité de cette trouvaille. Dans un article publié le 21 février dernier où il évoquait une annulation, il expliquait qu’Electronic Arts avait deux jeux Star Wars sur le feu : une suite pour Fallen Order et « un projet moins ambitieux et plus inhabituel au sein d’EA Motive ». Tout porte à croire que Project Maverick est le second titre cité par l’intéressé — ce qu’il a confirmé sur Twitter. On rappellera que EA Motive a participé au développement de Star Wars Battlefront II, en compagnie de DICE et Criterion (qui a repris les rênes de Need for Speed).

L’artwork de Star Wars : Project Maverick suggère que le jeu vidéo se basera sur la toute première trilogie de films. Il montre des X-Wing en train de faire face à un Imperial Star Destroyer sur une planète volcanique qui fait penser à Mustafar (théâtre du duel entre Anakin et Obi-Wan dans La Revanche des Sith). Il pourrait très bien s’agir d’un jeu de vaisseaux comme il y en a eu par le passé (meilleur exemple : l’excellent Rogue Leader sur GameCube).

Dans la base de données PSN, Gematsu a découvert d’autres indices sur le jeu. Ce Star Wars : Project Maverick aurait un mode multijoueur (ce qui appuie la thèse du jeu de vaisseaux), pourrait bénéficier d’une bêta et ne serait pas compatible avec le PlayStation VR.