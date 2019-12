Mario Kart Tour est le jeu le plus téléchargé sur iPhone en 2019. Il n'est sorti qu'au mois de septembre.

Nous ne sommes pas encore passés à l’année 2020 mais l’heure est déjà au bilan pour Apple, qui a célébré les plus gros succès de l’App Store lors d’une soirée organisée à New York le 2 décembre. Ce fut l’occasion, pour la firme de Cupertino, de dresser un classement des applications les plus téléchargées. Sur iPhone, la catégorie ‘Jeux gratuits’ est dominée par Mario Kart Tour.

Dans le top 5, on retrouve également Call of Duty : Mobile, une preuve que les grosses franchises vidéoludiques peuvent trouver leur public ailleurs que sur leurs plateformes de prédilection. À noter néanmoins que Mario Kart Tour n’est pas le jeu de l’année pour Apple, qui a préféré consacrer Sky : Children of the Light, développé par thatgamecompany (Journey).

Être téléchargé ne veut pas dire être joué

Que Mario Kart Tour soit téléchargé massivement ne constitue pas une grosse surprise, la licence de courses conviviales de Nintendo étant particulièrement populaire. Sans compter que le statut free-to-play encourage à installer l’application. En revanche, cela ne garantit pas nécessairement un succès commercial. La firme au plombier le sait mieux que quiconque après l’échec assumé de Super Mario Run. Le jeu de plateforme a été beaucoup téléchargé mais seule une poignée d’utilisateurs a payé les 9,99 euros requis pour débloquer tout le contenu.

Dans le cas de Mario Kart Tour, on se dit que le business model, articulé autour des microtransactions et d’un abonnement mensuel honteux, pourrait sonner son glas. Dans son bilan financier le plus récent, Nintendo a préféré se féliciter du lancement réussi. « Comme le nombre de joueurs ne fait qu’augmenter, il en est de même pour les objets achetés et les abonnements au Ticket Or », a-t-il simplement indiqué, sans chiffre précis, sur les performances commerciales.

Il faut aussi rappeler que, pour l’heure, Mario Kart Tour n’a pas de mode multijoueur entre humains. Il sera normalement lancé sous la forme d’une bêta ce mois-ci, dans un premier temps uniquement pour celles et ceux qui ont souscrit au fameux Pass Or, facturé 5,49 euros. À plus court terme, les joueuses et joueurs pourront vivre une nouvelle saison à Londres, à partir de mercredi matin, à 7h, heure française.

Can't wait to hear the latest on what's coming up in #MarioKartTour ? Then we have good news ! Starting on 12/3 at 10pm PT, take a trip across the pond to London, the capital city of England ! And get ready for two drivers to be added to the spotlight pipe ! Who could it be ? #MKT pic.twitter.com/y8s3qa8ULF — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) November 29, 2019

