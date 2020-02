Les six acteurs de Friends seront bien réunis au cours d'une émission spéciale, mais il ne s'agit pas d'un nouvel épisode inédit de la série. De nombreux titres de presse ont entretenu la confusion.

Les six acteurs de la série Friends ont accepté de se réunir pour une émission spéciale pour le lancement de la plateforme HBO Max en mai 2020. Mais il ne s’agit en aucun cas d’un nouvel épisode de la série, comme certains média français ont pu le laisser entendre à cause d’une mauvaise interprétation de termes anglais.

L’une des principales erreurs d’interprétation vient de l’Agence France Presse, qui propose ses articles à une partie de la presse française en ligne. Dans sa dépêche diffusée le 22 février, et reprise par de nombreux médias, elle affirme que la plateforme HBO Max « proposera un épisode spécial de la série culte à l’occasion de son lancement en mai ». Dans les faits, la zone grise autour terme « épisode spécial » ne permet pas d’asséner que l’information est totalement fausse, mais l’expression prête à confusion, car il ne s’agira pas d’un épisode de fiction comme on l’entend en français, mais simplement d’une émission de type « talk show » où les 6 acteurs seront présents et discuteront.

L’expression consacrée pour ce genre de de programme est « unscripted cast reunion special », ce qui signifie littéralement « un épisode spécial non-fictionnel dans lequel l’intégralité du casting est réuni ». Les acteurs et actrices, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, ont d’ailleurs volontairement entretenu cette zone floue en donnant peu d’information dans la publication Instagram qu’ils ont partagée à l’identique : une photo datant des années 90 avec une légende unique : « Ça va enfin arriver » (« it’s happening »).

HBO Max compte beaucoup sur Friends

Adieu, donc, les rêves de reboot de Friends ou de grand retour de la série, 25 ans après son arrêt. Il est bien plus probable que ce programme spécial ressemble à une émission de discussion classique, où les six acteurs et actrices seront amenés à revenir sur les dix années de Friends (1994-2004). C’est d’ailleurs ce qu’a sous-entendu Kevin Reilly, le chef des contenus de HBO Max, précisant que cette émission est censée nous replonger « dans une époque où les amis — et le public — se rassemblaient dans la vraie vie [pour voir des épisodes ensemble] », un « esprit » que ce programme spécial devrait « capturer, et réunir plusieurs générations de fans ».

Selon le Hollywood Reporter, les acteurs auraient chacun été payés entre 2,5 et 3 millions de dollars pour cette « réunion » filmée. Ce programme sera ajouté au catalogue de HBO Max au moment de son lancement en mai 2020, ce qui devrait permettre d’attirer des nouveaux abonnés à sa sortie.

HBO Max est l’un des nouveaux services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui seront lancés cette année 2020 aux États-Unis. Il s’agira de l’un des plus ambitieux et des plus chers : comptez 14,99 dollars par mois pour un catalogue très fourni de nouveautés et de contenus de « catalogue » puissants. La série Friends est d’ailleurs au cœur de sa stratégie : des plateformes rivales se sont battues pendant des mois pour obtenir les droits de diffusion du programme culte, jusqu’à ce que WarnerMedia (HBOMax) remporte la mise avec un investissement d’au moins 425 millions de dollars pour 5 ans d’exclusivité aux États-Unis, au grand dam de Netflix.

À ce jour, Warner n’a pas communiqué précisément sur ses intentions d’exporter HBO Max hors des États-Unis : la plateforme va d’abord viser un public national avant de nourrir des ambitions plus larges. À ce jour, Friends est disponible sur Netflix en France, et le sera jusqu’à ce qu’une autre plateforme n’en rachète les droits.

