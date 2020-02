À quelques jours de la Journée Pokémon (le 27 février), Google et Pokémon Company s'associent pour un grand sondage servant à élire les meilleurs Pokémon. À vos votes.

Pour certains, il n’y a aucun débat : c’est Bulbizarre le meilleur. Mais d’autres n’ont d’yeux que pour Salamèche. Enfin, on en connait qui sont tombés amoureux de Carapuce après l’avoir vu porter des lunettes de soleil. Quels sont les meilleurs Pokémon ? Pokémon Company tient à nous sonder, en partenariat avec Google depuis le 5 février.

Le scrutin se terminera le 14 février prochain, quelques jours avant la Journée Pokémon, qui se tient le 27 du même mois et commémore la sortie de Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte au Japon. Pour y accéder, il suffit de taper ‘Vote Pokémon’ dans la barre de recherche Google ou, plus simplement, de cliquer sur ce lien.

Quels sont les meilleurs Pokémon ?

A priori, il n’y aura pas un seul et unique lauréat, mais plusieurs gagnants, un pour les huit catégories en lice (une par région et génération). Il faut bien évidemment renseigner son compte Google pour avoir le droit de voter dans chaque catégorie, une fois par jour (soit un maximum de huit votes par jour). « Les votes seront comptabilisés en fonction du numéro de Pokédex national du Pokémon », précise Pokémon Company, sachant qu’il y a 890 créatures à départager.

La journée Pokémon permettra aussi de profiter de quelques festivités dans les jeux actuels :

Pokémon Go : possibilité de croiser des Pokémon avec des chapeaux festifs, apparition de clones spéciaux aux couleurs du film Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution, opportunité de lancer deux échanges par jour (au lieu d’un seul) ;

opportunité de lancer deux échanges par jour (au lieu d’un seul) ; Pokémon Épée et Bouclier : des raids Dynamax inédits ;

Pokémon Masters : des mises à jour ;

Révélation d’un tout nouveau Pokémon.

Pour terminer, les fans pourront visionner le long métrage Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution — remake du tout premier film Pokémon — sur Netflix à compter du 27 février. Mais, surtout, n’oubliez pas d’élire Moumouton !

