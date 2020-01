Pokémon Go est éternel. En 2019, le jeu phénomène de 2016 a rapporté près de 900 millions de dollars. Son nouveau record.

Pokémon Go se porte bien, merci pour lui. Car les années passent et les gens continuent à y jouer et, surtout, à dépenser de l’argent dans les microtransactions qu’il propose. Dans un article publié le 9 janvier, le cabinet Sensor Tower a estimé le chiffre d’affaires amassé par le titre de Niantic en 2019 : 894 millions de dollars. Jamais, depuis son lancement, Pokémon Go n’avait atteint une telle somme.

Avec 832 millions de dollars en 2016, Pokémon Go avait réalisé un départ canon, lié à l’engouement qu’il a suscité dès son lancement au mois de juillet. L’année 2017 avait été un peu plus compliquée, avec une baisse de près de 30 % des revenus (589 millions de dollars). En 2018, les nouveautés apportées au gré des mises à jour avaient porté leurs fruits (816 millions de dollars).

Pokémon Go rapporte beaucoup d’argent

Avec près de 900 millions de dollars empochés en 2019, Pokémon Go écrase la concurrence sur le segment des jeux basés sur les lieux réels et la réalité augmentée. Dragon Quest Walk, certes uniquement disponible au Japon depuis septembre, culmine à 201 millions de dollars. Quant à Harry Potter : Wizards Unite, l’autre jeu de Niantic, il doit se contenter de 23 millions de dollars. Une preuve que la licence compte.

« À date, Pokémon Go est le seul jeu du genre à s’être montré capable d’augmenter ses revenus depuis son année de lancement. Un tel succès peut être attribué aux mises à jour constantes et aux événements en jeu qui poussent les gens à y revenir constamment », explique Sensor Tower. En 2019, Pokémon Go a par exemple rendu les batailles plus amusantes tandis qu’il a accueilli la Team Rocket. L’arrivée des méchants emblématiques de la saga a d’ailleurs permis au jeu de réaliser les quatrième et cinquième meilleurs mois de son histoire (126 millions de dollars en septembre et 116 millions en août). Le top 3 date de… 2016.

Pokémon Go parviendra-t-il à tenir la cadence ? Le vrai mode joueur contre joueur en ligne pourrait l’y aider. En attendant, son excellente forme lui permet de se hisser à la cinquième position, tous genres confondus. Il est juste derrière un certain Candy Crush Saga (1,1 milliard de dollars).

