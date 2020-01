Chaque mois, Google offre deux jeux aux abonnés Pro de Stadia. Quels sont-ils pour le mois de février 2020 ?

Difficilement lancé au mois de novembre dernier sous la forme d’une bêta déguisée, Stadia tarde à s’affirmer comme un service de cloud gaming incontournable. Pour autant, Google s’efforce de choyer ses abonnés payants en leur offrant, chaque mois, deux jeux (parfois récents, parfois beaucoup moins). On rappelle que Microsoft et Sony ont une approche similaire avec les joueurs Xbox et PlayStation qui paient pour jouer en ligne.

Ces jeux gratuits ne sont proposés pendant une durée limitée qu’à celles et ceux qui déboursent 9,99 euros chaque mois pour profiter de Stadia Pro (formule qui s’appuie sur l’expérience la plus confortable). Petite précision : quand vous ajoutez un jeu offert à votre bibliothèque, il reste accessible tant que vous restez abonnés à l’option Pro (même quand le jeu en question n’est plus gratuit).

À lire : Nos impressions sur Google Stadia

Les jeux gratuits sur Google Stadia

Février (à partir du 1er)

Janvier

Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration

Thumper

Récapitulatif des jeux offerts

Destiny 2 : The Collection

Farming Simulator 19 : Platinum Edition

Thumper

Samurai Shodown (jusqu’au 31 janvier 2020)

Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration (jusqu’au 31 janvier 2020)

Gylt (à partir du 1er février)

Metro Exodus (à partir du 1er février)

Crédit photo de la une : Koch Media Signaler une erreur dans le texte