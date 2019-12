Quelques indiscrétions sur la mystérieuse Xbox Scarlett ont été partagées. La console pourrait proposer une puissance équivalente à deux Xbox One X.

Dans un an, la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett seront probablement commercialisées. En attendant, les férus de jeux vidéo sont à l’affût de la moindre information concernant ces deux consoles qui lanceront la prochaine génération. Et si on connaît déjà quelques détails sur la PS5, sa rivale reste un mystère au-delà du fait qu’elle mangera des monstres au petit-déjeuner (dixit Microsoft). Dans un article publié le 9 décembre, Windows Central partage quelques indiscrétions sur la Xbox Scarlett, qui serait deux fois plus puissante que la Xbox One X.

Ainsi, la Xbox Scarlett embarquerait une puissance de 12 teraflops, contre 6 pour la Xbox One X (et 1,4 pour la Xbox One S). Sur le papier, elle serait mieux lotie qu’une carte graphique Nvidia RTX 2080 (10,1 teraflops). Windows Central note toutefois qu’un ensemble d’optimisations permettrait à la Scarlett d’offrir des performances 4 à 5 fois supérieures à celles de la Xbox One X. Bref, à nous les jeux en 4K et 60 fps — enfin.

L’autre Xbox Scarlett moins puissante que la Xbox One X

En prime, est une nouvelle fois évoquée l’existence d’une deuxième Xbox Scarlett, nom de code Lockhart. Elle serait beaucoup moins puissante que l’autre, avec 4 teraflops visés par Microsoft (soit moins que la Xbox One X). La firme de Redmond la verrait comme un point d’entrée vers la prochaine génération, qui s’articulerait autour de deux avancées majeures (sur le marché des consoles) : le ray tracing et l’architecture SSD (pour des temps de chargement ultra réduits).

À l’instar de Sony, Microsoft veut que les joueurs attendent moins devant leur console. Il pourrait d’ailleurs utiliser Project xCloud pour faire tourner le jeu en streaming le temps qu’il se télécharge et s’installe en local. Là, ce serait une vraie innovation et une optimisation de plus dans l’écosystème Xbox.

La Xbox Scarlett sera rétrocompatible avec le catalogue d’aujourd’hui. Ce sera l’un des arguments forts de Microsoft (même les accessoires, comme la manette Elite Series 2, le seront). « Comme sur la Xbox One X, les jeux avec un framerate débloqué et une résolution dynamique tourneront mieux sur Scarlett grâce aux ressources en plus. Par exemple. Monter Hunter World a du mal à maintenir les 60 fps sur Xbox One X, même en mode performance. Sans mise à jour, il devrait pouvoir y parvenir sans problème sur Scarlett », explique Windows Central. On attend maintenant l’officialisation.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte