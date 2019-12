Nintendo a publié un communiqué dans lequel il s'excuse pour les faibles stocks de Ring Fit Adventure au Japon.

Il semblerait que Ring Fit Adventure fasse partie de nombreuses listes de Noël, tout du moins au Japon. Dans le pays de Nintendo, il est apparemment très compliqué d’acquérir le jeu de fitness disponible en exclusivité sur Switch. Au point que Nintendo a dû se fendre d’un communiqué d’excuses le 29 novembre.

Nintendo assume que RingFit Adventure continue d’être en rupture au Japon et il fait tout son possible pour s’assurer que la situation s’améliore dans les jours et semaines à venir. En France, on ne rencontre pas ce problème et, par exemple, il est affiché en stock sur Amazon à l’heure où nous écrivons ces lignes (à moins de 60 euros). Mais la Ring Fit mania pourrait tout à fait contaminer d’autres pays d’ici Noël…

RingFit Adventure est un succès au Japon

« Nous continuons d’approvisionner les revendeurs chaque semaine, et nous allons augmenter le nombre de livraisons jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir servir un maximum de monde », explique Nintendo, qui a bien envie que Ring Fit Adventure soit l’un des produits phares sous les sapins. Il ajoute que certaines boutiques sont susceptibles d’accepter des réservations. Au passage, cela prouve que le nouveau pari fitness de Nintendo est un succès. Selon les chiffres fournis par Nintendo, Wii Fit — sa première incursion sur le segment — a dépassé les 22 millions d’exemplaires vendus (pour 100 millions de Wii écoulées) — volume auquel il faut rajouter les 21 millions de Wii Fit Plus.

Pour rappel, Ring Fit Adventure prend la forme d’un RPG simplifié dans lequel on contrôle le personnage avec un accessoire en forme d’anneau. Pour avancer dans l’aventure, il est nécessaire de réaliser plusieurs exercices physiques, à l’intensité réglable en fonction de son niveau. L’expérience est plutôt réussie et peut plaire à un public large, y compris celles et ceux qui sont habitués à aller dans une salle de sport (en mettant le niveau d’effort extrême). Les Japonais sont donc déjà dans les bonnes résolutions, sachant qu’ils pourront aussi entraîner leur cerveau.

