Si vous n'avez pas encore franchi certaines étapes de Pokémon Épée et Bouclier, vous n'aurez pas débloqué toutes les capacité de votre Bicyclette, et ne pourrez pas aller sur l'eau pour capturer les Pokémon qui y barbotent. Patience !

Il est là, dès les premières heures du jeu. Vous avez choisi votre Pokémon de départ, vous foncez tête baissée dans les Terres Sauvages, cette sorte de grand parc « ouvert » où les bestioles se baladent librement, vous vous approchez de l’eau et soudain, il apparaît ! C’est un Leviator, il est beau, il est fort et… il est impossible à attraper.

Vous tournez les JoyCon de votre Switch dans tous les sens, mais il faut se rendre à l’évidence : vous buttez à répétition contre le rebord du lac, il est impossible de provoquer le Pokémon en duel. Pas de panique, c’est normal. Vous n’avez simplement pas encore débloqué la capacité de vous balader sur l’eau.

La bicyclette s’améliore

Dans Pokémon Épée et Bouclier, tout est fait pour que vous ne soyez pas frustrés : vous obtenez donc une bicyclette très tôt dans le jeu, ce qui vous permettra de vous déplacer très rapidement (il y a même un boost lorsqu’on appuie sur B, et qui peut être rallongé).

Cette bicyclette peut être améliorée, comme l’a bien montré le site Polygon. Il faudra simplement être patients, car ce n’est que sur la Route 9 (comptez environ 10 heures de jeu), juste après la ville de Ludester, dans le nord, que vous rencontrerez l’homme qui permettra d’améliorer votre deux-roues.

Comme on pouvait déjà le voir dans la bande-annonce de ce nouveau jeu Pokémon il y a quelques mois, la bicyclette peut en effet se transformer pour devenir un petit engin naval : ses roues deviennent des bouées jaunes, et votre personnage peut s’élancer sur l’eau tout à fait naturellement. Vous n’aurez plus qu’à vous approcher de Leviator, l’affronter, et le capturer ! Bonne ballade.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Numerama Signaler une erreur dans le texte