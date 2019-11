Microsoft a profité de son événement XO19 pour gonfler le catalogue du Xbox Game Pass. D'ici la fin d'année, les abonnés pourront découvrir The Witcher 3: Wild Hunt.

À l’occasion de son festival XO19, Microsoft n’a pas manqué d’évoquer le futur du Xbox Game Pass — service qui permet d’accéder à une bibliothèque de jeux moyennant quelques euros par mois (entre 3,99 et 12,99 euros). Et, dans les semaines à venir, les abonnés auront de quoi jouer. Car c’est ni plus ni moins que l’excellent The Witcher 3 : Wild Hunt qui va rejoindre le catalogue avant le passage à 2020. Le RPG développé par CD Projekt Red est l’un des meilleurs jeux de cette génération.

Bien évidemment, Geralt ne sera pas le seul à ajouter sa copieuse aventure au Xbox Game Pass ces jours prochains. Durant sa conférence, la firme de Redmond a précisé le calendrier pour 2019 et 2020. Ainsi, un peu moins de cinquante titres vont garnir le Xbox Game Pass. Il y aura par exemple les Final Fantasy — ce qui n’est pas rien.

Le Cheval de Troie de Microsoft

Intéressant sur bien des points et de plus en plus qualitatif, le Xbox Game Pass est plus que jamais le Cheval de Troie de Microsoft : un moyen d’attirer les joueuses et les joueurs avec une formule simple et généreuse. Si on ne connaît pas le nombre exact d’abonnés, Phil Spencer, à la tête de la division Xbox, a indiqué qu’il avait doublé en 2019. L’arrivée de nouveautés dès le jour de leur sortie et la déclinaison PC ne doivent pas y être étrangers.

Pour cette année, on a retenu les dernières inclusions suivantes :

Age of Empires II : Definitive Edition (PC)

Rage 2 (Xbox One)

Remnant : From Ashes (Xbox One)

Darksiders III (Xbox One et PC)

The Witcher 3 : Wild Hunt (Xbox One)

En 2020, les joueurs pourront (re)découvrir : la saga Final Fantasy (de Final Fantasy VII à Final Fantasy XV), certains épisodes de la licence Yakuza ou encore Tekken 7. Sans oublier les productions que lancera Microsoft entre janvier et décembre : Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge, Grounded, Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Tell Me Why et Wasteland 3.

En revanche, six jeux vont quitter le Xbox Game Pass à partir du 30 novembre : Abzu, Below, Football Manager 2019, GRID 2, [Redacted] et Strange Bridage.

