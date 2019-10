View this post on Instagram

#inktober day1 : Ring. L'anello in questione è il corpo del Cordilo (Ouroborus cataphactus), una lucertola del Sud Africa che se minacciata si morde la coda (come il leggendario serpente Uroboro, che da anche il nome al suo genere) Per ridurre la sua vulnerabilità ed offrire al nemico la dura corazza di osteodermi. Un'altra sua particolarità è quella di dare alla luce uno o due piccoli vivi, senza deporre uova. In passato l' IUCN Lo aveva classificato come vulnerabile, ma poi le cose sono migliorate quando è cessato il prelievo di esemplari destinati alla vendita come animali da terrario. Tuttavia rimane un animale suscettibile all'oscillazione della sua fonte di cibo primaria, ovvero le termiti, che dal canto loro possono essere in qualche modo disturbato dalla Diffusione di piante aliene, una cattiva gestione degli incendi naturali e da cambi nei pattern delle piogge. Vi dico subito che non so se riuscirò a farli tutti i giorni dell'inktober, ma sappiate che quest'anno c'è l' #inktoberscience ! Per cui vi invito a seguire anche cosa combineranno @ilerys, @jacopo.sacquegno, @dr.cighetti e @chiaraferrari.nutrizionista ! – Vi do anche appuntamento questa domenica a Strambino (TO) alle 15.00 nella Sala Unità d'Italia del comune Per parlare della scienza di Jurassic Park. – Vi do appuntamento anche il 12 ottobre all' @hostel_sardinia A Quartu Sant'Elena (CA) per parlare di nuovo di Jurassic Park e della scienza che c'è dietro.