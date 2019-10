HBO a commencé la diffusion de Watchmen, sa série événement de la fin de l'année. Comment la regarder en France en streaming ? Quelques options s'offrent à vous, même si toutes reviennent à s'abonner à OCS.

Le succès planétaire de Game of Thrones a pris fin en 2019. Mais cela n’arrête pas HBO, qui enchaîne les séries de grande qualité. Après un Chernobyl fascinant, la chaîne câblée américaine sort enfin, en cette fin d’année, sa série basée sur le comics Watchmen. Et les premières critiques, élogieuses, sur le pilote dirigé par la réalisatrice Nicole Kassell augurent du meilleur pour l’œuvre scénarisée par Damon Lindelof (Lost, The Leftovers).

Car Watchmen n’est ni une reprise du comics de Moore et Gibbons, ni du film de Zack Snyder de 2009. L’histoire se passe dans la ville de Tulsa, aux États-Unis, en 2019, dans une réalité alternative pas si éloignée de notre présent : des suprémacistes blancs qui se revendiquent de l’ancien Watchmen Rorschach terrorisent la population et assassinent des policiers noirs. Une équipe de policiers masqués se charge de les traquer, dirigée par celle qu’on nomme Sister Night, personnage central interprété à l’écran par Regina King.

À raison d’un épisode par semaine pour dérouler une intrigue qui se savoure, la sérieWatchmen n’échappe pas à la règle HBO et à ses contrats en France. Ainsi, comme pour Game of Thrones ou Chernobyl, c’est sur OCS qu’il faudra se rendre pour regarder légalement la série en streaming.

Regarder Watchmen en streaming : quelle offre ?

Le plus simple, si vous n’avez aucun abonnement et ne souhaitez regarder que Watchmen, est de souscrire à un abonnement OTT à OCS, à partir de 9,99 € par mois. Le service proposé par Orange mérite bien ces deniers, notamment parce qu’il collectionne les perles de la télévision américaine de qualité : pour patienter entre les épisodes de qualité, vous trouverez ici une petite sélection.

Sur Molotov, l’offre OCS est à 11,99 € par mois.

Si vous aimez les séries, la meilleure offre aujourd’hui se trouve chez Canal + : depuis l’intégration de Netflix au pack Ciné Séries, vous pouvez avoir les séries Canal, OCS, Netflix et Disney Cinema pour 34,90 € par mois. Sachant que Canal + et HBO cumulent à peu près l’intégralité des séries américaines et que Netflix a le reste, vous n’aurez aucun mal à trouver votre bonheur.

À lire : On a décortiqué les offres Canal + où Netflix est désormais présent

Sachez enfin que vous pouvez passer par votre forfait ADSL / Fibre pour profiter d’OCS. Les chaînes seront disponibles en linéaire dans votre offre, majorée du prix du forfait, mais également en replay. Nous le déconseillons en revanche, tant l’interface des box est pénible pour ce genre de prestation.

Quand est diffusée la série Watchmen ?

La série sera diffusée tous les dimanches sur HBO et quelques heures après sur OCS. Si vous ne souhaitez pas vous lever tôt le lundi, vous pourrez donc compter sur un épisode tous les lundis soirs. La première saison a été déclinée en 9 épisodes, ce qui fait à peu près 2 mois de diffusion. Vous pouvez donc aussi attendre décembre et profiter du mois d’abonnement gratuit à OCS pour tout voir.

Comme Game of Thrones, Watchmen n’est pas diffusé en 4K. Espérons que les fournisseurs n’auront pas les mêmes soucis de qualité.