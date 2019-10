L'autochess de Riot Games va avoir une application mobile rien que pour lui en 2020. Et il y aura du cross-play.

Riot Games va faire beaucoup d’heureux : Teamfight Tactics va enfin être jouable sur mobile, a annoncé le studio le 15 octobre 2018 au cours d’une conférence pour célébrer les 10 ans de League of Legends. Le jeu qui comptait 33 millions de joueurs et joueuses en septembre 2019 disposera d’une application mobile sur Android et iOS. Sa sortie est prévue pour le premier trimestre de 2020, comme le rappelle Polygon.

Il est d’ores et déjà possible de vous pré-inscrire sur le Google Play Store, en revanche l’application n’existe pas encore dans l’App store.

TeamFight Tactics en cross-play

Il y aura du cross-play : vous serez positionnés face à des joueurs et joueuses sur PC, Mac et mobile, sans pouvoir choisir.

TeamFight Tactics est un jeu de type « autochess » lancé en juin 2019 par Riot Games. On y retrouve une partie des champions de League of Legends. Chaque partie dure entre 30 et 40 minutes (si vous êtes bons) et voit 8 joueurs et joueuses s’affronter. Il faut constituer l’équipe la plus forte possible en tenant compte de bonus de classe et des « buffs » qu’il est possible d’obtenir. Une grande part d’aléatoire existe toutefois : vos chances de gagner augmentent lorsque vous tombez dès le début sur les « bons » personnages, ou si vous avez de la chance au niveau des buffs.

Riot Games a aussi annoncé que le jeu League of Legends arriverait sur mobile (Android et iOS) ainsi que sur consoles d’ici la fin 2020, mais sous le nom Wild Rift (au gampeplay légèrement modifié) et sans cross-play possible.

