CD Projekt Red a indiqué qu'il ne sera pas possible d'entretenir une histoire d'amour avec Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077.

Comme dans The Witcher 3 : Wild Hunt et d’autres RPG du genre, Cyberpunk 2077 permettra aux joueurs de mettre de côté la quête principale pour s’embarquer dans quelques aventures amoureuses (et sexuées). En revanche, n’espérez pas vivre une idylle virtuelle avec Keanu Reeves, a expliqué Max Pearl, level designer, dans une interview accordée à VGC le 12 septembre 2019.

« Keanu joue un rôle crucial dans le jeu mais, en ce qui concerne les options de romance avec lui, je ne pense pas que ce sera possible », indique l’intéressé. La star des films Matrix et John Wick, dont la participation a été officialisée à l’E3 2019, sera un personnage non joueur vraiment à part dans Cyberpunk 2077. Logique.

Pas de flirt avec Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077

On comprend pourquoi Keanu Reeves ne pourra pas être dragué dans Cyberpunk 2077. Outre son statut très important dans le RPG, il en va de l’image de l’acteur puisque CD Projekt Red compte inclure des scènes de nudité très explicites. Max Pearl rappelle d’ailleurs que le jeu n’enfermera le joueur ni dans un genre ni dans une orientation sexuelle (alors que Geralt est un homme hétérosexuel dans The Witcher 3 : Wild Hunt). « Nous voulons être sûrs que les joueurs aient la représentation qu’ils désirent (…). Votre version de V sera votre version en tant que joueur », justifie-t-il.

Pour assurer une liberté totale et une inclusivité plus poussée, CD Projekt Red inclura un outil de personnalisation mieux élaboré. Max Pearl précise à ce sujet : « Vous pourrez choisir un type de corps et les parties génitales seront déterminées par ce choix. Vous pourrez avoir une voix féminine ou masculine qu’importe le corps, mais les parties génitales sont liées au corps. » Hélas, le studio polonais a récemment annoncé que Cyberpunk 2077 se déroulera tout ou partie en vue à la première personne. Comprendre : on ne verra pas beaucoup le personnage que l’on aura mis du temps à créer, même pendant les cinématiques.