Ragnaros, un gros boss de World of Warcraft Classic, est déjà tombé. Une guilde a mis moins d'une semaine pour l'atteindre et l'abattre.

154 : nombre de jours tenus par Ragnaros, premier gros boss de World of Warcraft, après la sortie. 5 : nombre de jours qu’il a fallu à la guilde <Apes> pour réaliser le même exploit dans World of Warcraft Classic. La performance, immortalisée sur Twitch, a bien évidemment été applaudie par les fans du MMORPG, y compris la team eSport Method.

Le collectif n’a eu besoin que de deux heures et un seul essai pour plier la première instance de World of Warcraft Classic. Cette vitesse d’exécution est le fruit de plusieurs années d’entraînement sur des serveurs privés à développer des méthodes précises et efficaces. « C’est en patch 1.12 et pas en 1.1, les mecs font ça depuis 10 ans en boucle, tout était prévu si on suivait bien la scène Vanilla de près ^^ », rappelle en outre Troma, en charge de la communauté France d’Overwatch.

Une sacrée prouesse quand même

Faut-il relativiser la prouesse de <Apes> compte tenu de l’âge de World of Warcraft ? Après tout, les mécaniques ont vieilli et les joueurs sont beaucoup plus aguerris qu’à l’époque. On serait tenté de le faire. En réalité, la performance reste à souligner — et pas seulement parce que c’est la première.

ILS ONT CLEAN MC EN 2H FULL VERTS ET EN MOINS D’UNE SEMAINE MDR.

Pas de nerd scream, juste un « nice » du lead à la fin.

HOOO JE VAIS ÊTRE INTENABLE DEMAIN POUR LE DEBRIEF FULL GG APES ! ! ! ! ! ! C’est des boss — [Method] ZeratoR (@ZeratoRSC2) August 31, 2019

Pour se rendre à Molten Core (la zone où se trouve Ragnaros, accessible à partir du niveau 55), <Apes> a réuni une équipe constituée de trois tanks (des personnages pensés pour encaisser), de douze healers (des personnages pensés pour soigner les autres) et de toute une ribambelle de guerriers et de mages pour faire de lourds dégâts aux ennemis. Les participants n’étaient pas tous niveau 60 au moment de débuter le raid. Autre précision : ils avaient un équipement « vert » soit loin d’être le plus puissant (le premier type d’équipement magique).

« Comprenez bien que la performance (incroyable ! ! !) n’est pas dans le fait d’avoir tué Ragnaros mais de l’avoir atteint à cette vitesse hallucinante ! ! ! ! » souligne ZeratoR, streamer qui travaille avec la guilde professionnelle Method. Le 14 août dernier, via YouTube, l’intéressé annonçait sa volonté de réaliser un World First sur Ragnaros. Le voilà battu.

Notons que, dans la foulée, <Apex> a fait tomber Onyxia, autre boss mythique de World of Warcraft. il était resté invaincu pendant 69 jours après le lancement du MMORPG.

Crédit photo de la une : Blizzard Entertainment Signaler une erreur dans le texte