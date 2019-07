La manette de Google Stadia ne sera pas compatible tout de suite avec les casques et écouteurs Bluetooth.

Comme tout nouveau produit et service, les premiers utilisateurs de Google Stadia vont devoir essuyer les plâtres. À l’occasion d’une session de questions/réponses organisée sur Reddit le 18 juillet 2019, Andrey Doronichev, chef de produit, a mis le doigt sur une fonctionnalité manquante au lancement : la compatibilité de la manette avec les casques et écouteurs sans fil.

« Le Stadia Controller est équipé d’un port jack pour l’audio filaire, mais ne sera pas compatible avec l’audio sans fil au lancement en novembre », explique l’intéressé. Ce qui veut dire qu’il faudra trouver une solution pour s’organiser des sessions nocturnes sans crainte de gêner les autres. On retrouve ce problème sur la Switch Nintendo.

Des fonctionnalités manquantes au lancement

Andrey Doronichev précise par exemple qu’il sera possible d’utiliser un accessoire audio Bluetooth en utilisant Stadia sur un téléphone Pixel ou sur PC. Dans ces conditions, il suffira d’appairer son casque ou ses écouteurs directement à l’appareil qui diffuse le flux en streaming (et pas à la manette). Via le Chomecast Ultra, c’est un peu plus complexe sauf si vous possédez un téléviseur et/ou un amplificateur compatible avec la norme idoine (attention au décalage entre l’image et le son).

En tout cas, la fiche présentant les caractéristiques techniques de la manette officielle Stadia précise bien qu’il y a du Bluetooth (à basse consommation 4.2). Une note de bas de page indique : « Actuellement, aucune fonctionnalité Bluetooth Classic n’a été activée, mais cette situation peut évoluer. » On rappelle que le pad se connecte directement aux infrastructures de Google en Wi-Fi (il devra être sur le même réseau que l’écran sur lequel vous voulez jouer).

