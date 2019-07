L'éditeur Konami sortira sa PC Engine CoreGrafx en mars 2020 avec 50 jeux. Une large sélection, mais qui ne seront qu'en anglais et en japonais.

Comme l’avait promis Konami lors de l’annonce de la PC Engine CoreGrafx Mini en juin dernier, de nouvelles informations sur la console n’ont pas tardé à tomber. Dans une vidéo diffusée le 12 juillet, l’éditeur a notamment donné sa date de sortie : le 19 mars 2020. La machine ne fera donc pas son apparition avant longtemps.

Elle a tout de même révélé les noms de tous les jeux qu’elle intégrera.

Cinquante jeux, zéro traduction française

En se rendant sur le site officiel de Konami, on peut voir la bibliothèque complète des trois versions de la console, à savoir la PC Engine pour le Japon, la TurboGrafx 16 Mini pour les États-Unis et la PC Engine CoreGrafx Mini pour l’Europe. À quelques exceptions près, les catalogues de chaque machine sont similaires, mais celui de la version européenne risque de poser certains problèmes : aucun des 50 titres ne comportera une traduction française. Les éditeurs de consoles « mini », par exemple Sony avec sa Playstation Classic, font malheureusement souvent l’impasse sur cet élément.

La PC Engine CoreGrafx Mini amène le problème de la traduction à un nouveau niveau. Beaucoup pourront s’accommoder des jeux en anglais, mais 26 d’entre eux sont intégralement en japonais. Konami risque donc d’avoir du mal à trouver un large public avec sa console et devra compter sur les amateurs de rétrogaming les plus passionnés. On notera en plus que certains titres sont disponibles dans les deux langues, ce qui réduit le nombre total de jeux proposés.

La liste des cinquante jeux disponibles

Jeux en anglais Jeux en japonais Alien Cruch The Kung Fu Victory Run Jaseiken Necromancer Blazing Lazers Fantasy Zone Neutopia Appare ! Gateball Dungeon Explorer Nectaris R-Type Dungeon Explorer Moto Roader Neutopia Power Gold Pc Genjin

Ys Book I&II Ys I . II Ninja Spirit Super Star Soldier J.J & Jeff Super Darius Space Harrier Daimakaimura Military Madness Aldynes Chew-Man-Fu Neutopia II Psychosis Gradius Bonk’s Revenge Salamender Parasol Stars Super Momotaru Dentetsu II Cadash Ninja Ryūkenden

New Adventure Island Star Parodier Air Zonk Snatcher Neutopia II Gradius II – Gofer no Yabō Solider Blade Chō Aniki Lords of Thunder Akumajō Dracula X Chi no Rondo Bomberman 93′ Bomberman 94′ Bomberman Panic Bomber

Ginga Fukei Densetsu Sapphire