HTC partage de plus en plus d'informations sur son casque VR Vive Cosmos, annoncé durant le dernier CES.

HTC veut faire de son futur casque VR un événement. Annoncé durant le dernier CES, le Vive Cosmos se dévoile un peu plus à la faveur d’une image promotionnelle publiée sur Facebook le 25 juin 2019. Où l’on peut lire que le produit combine « clarté optimale et résolution » pour offrir la meilleure passerelle vers la réalité virtuelle.

Le Vive Cosmos sera équipé d’un panneau LCD doté d’une définition de 2 880 x 1 700 pixels (1 440 x 1 700 par œil). Il s’agit d’une hausse de 88 % par rapport au tout premier casque Vive, lancé en 2016. Cette caractéristique est couplée à un taux de rafraichissement de 90 Hz et à une réduction de l’effet grille.

Focus sur la définition

Avec cette définition, le Vive Cosmos se retrouve mieux loti que le Rift S de Oculus (2 560 x 1 440 pixels) et l’Index de Valve (2 880 x 1 600 pixels). Son taux de rafraîchissement est en revanche inférieur à celui de la solution proposée par Valve (l’Index grimpe à 120 Hz). On peut néanmoins comprendre que HTC met l’accent sur la qualité d’affichage, qui peut encore représenter un frein à l’adoption de la réalité virtuelle.

Sur la page de présentation du casque, on peut découvrir d’autres détails de la fiche technique. On retiendra par exemple un nouveau système de tracking intégré à six degrés de liberté (6DoF) ou encore les manettes repensées (« design polyvalent, idéal pour les gamers »). Du côté de l’ergonomie, on remarque le design flip-up, qui permettra de relever la visière sans retirer le casque. « Le design relevable vous permet de relever et rabattre le casque pour replonger dans la réalité virtuelle en quelques secondes, sans interrompre votre voyage immersif », promet HTC. Le constructeur a également travaillé sur le confort, avec des matériaux légers, doux et respirants.

La face avant du Vive Cosmos pourra être remplacée par des modules hardware. HTC en dira plus à ce sujet d’ici au lancement attendu pour le troisième trimestre de cette année.

