Le jeu League of Legends pourrait bientôt débarquer sur smartphone avec une adaptation développée par Tencent.

Le célèbre jeu multijoueur de combat en arène (MOBA) League of Legends ne sera peut-être plus une exclusivité PC et Mac dans le futur. « Trois sources proches du projet » ont confié à l’agence de presse Reuters qu’une version mobile du jeu serait en préparation. L’adaptation serait développée par Tencent Holdings, la maison-mère de Riot Games (le studio à l’origine du jeu) qui est également le distributeur de League of Legends en Chine. Aucun détail sur le jeu lui-même n’a filtré, mais les sources du média indiquent « qu’il est en développement depuis plus d’un an et ne devrait pas sortir en 2019. »

Ce n’est la première fois que Tencent s’aventure dans le monde des MOBA sur smartphones. En 2016, la firme a sorti Honour of Kings uniquement sur le marché chinois, puis une adaptation de ce jeu, nommée Arena of Valor, destinée aux autres pays en 2017. Des productions très similaires à League of Legends, à tel point que l’on peut parler de clones.

Selon Reuters, Tencent avait développé ces jeux après que Riot a refusé que sa création soit adaptée sur smartphone. La firme chinoise aurait donc finalement réussi à convaincre le studio, à moins que les dirigeants de ce dernier ne se soient rendu compte un peu tard de la valeur des smartphones.

Une adaptation au grand potentiel

Aujourd’hui, League of Legends fait déjà partie des jeux vidéo les plus populaires avec plus de 100 millions de joueurs actifs. Sur la plateforme de streaming Twitch, il est toujours dans le top des jeux les plus regardés, quelle que soit l’heure. Son arrivée sur mobiles permettrait à Riot Games et Tencent d’attirer un nouveau public et, bien sûr, d’engranger plus d’argent. La version iOS de Fortnite est un bon exemple de l’importance du marché mobile : en 2018, elle a rapporté près d’un demi-milliard de dollars à son studio.

Pour l’instant, ni Tencent Holdings, ni Riot Games n’ont fait de commentaires sur le développement de la version mobile de League of Legends.