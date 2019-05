Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de mai 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Ce mois-ci, c’est un grand nombre de films qui s’en von, notamment la saga Fast and Furious.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Films Films

The theory of Everything — 1er juin

Le film sur la vie du brillant Stephen Hawking partira dans quelques jours du catalogue.

Carrie — 3 juin

Scarface — 6 juin

Le film adapté de la chanson de Booba est un incontournable.

(c’est une blague hein)

À bout portant — 14 juin

La loi de Murphy — 14 juin

Un film français de 2009 très mal noté qui a eu le mérite d’être eclipsé par le tube de la chanteuse Angèle. Faut-il vraiment y voir une victoire…

Un heureux évènement —14 juin

La conquête — 14 juin

L’avénement de Nicolas Sarkozy semble appartenir à un autre siècle et pourtant, il était encore président de la République il y a 8 ans.

Last Night — 14 juin

Des gens riches et auréolés de succès professionnels qui ont tout dans la vie se font une petite frayeur en hésitant à tromper leur conjoint pour un peu plus de passion dans une vie où tout leur sourit.

Fast & Furious (toute la saga) —15 juin

Vous pouvez profiter encore quelques semaines de toutes la saga de Fast and Furious, et ensuite si elle vous manque, continuer l’aventure du transport du futur sur Vroom, notre média dédié entièrement aux véhicules électriques…..

Fifty Shades of Grey — 17 juin

L’un des pires films de sa génération qui, sous couvert de parler du désir féminin, renforce l’idée selon laquelle un homme doit dominer une relation et sa conquête se laisser guider sans remettre en cause la toxicité de sa relation.

Blanche-Neige et le chasseur — 29 juin

Deux mots : Kristen Stewart.

Fous d’Irène — 30 juin

Collateral — 30 juin

The Karate Kid — 30 juin

L’agence tous risques — 30 juin

Un remake d’une série à succès des années 80, de l’action, des hommes : pas de doute, c’est bien le début des années 2010.

Crazy Night — 30 juin

Tina Fey + Steve Carell = <3

Boruto : Naruto le film — 30 juin

Crazy Amy — 30 juin

Amy Schumer joue peu ou prou son rôle dans cette comédie un peu drôle sans prétention (enfin on espère qu’elle n’en n’avait pas).

Crimson Peak — 30 juin

Séries Séries

Salem, saisons 2 et 3 — 30 juin

Scream Queens, saisons 1 et 2 — 30 juin

La série barrée de Ryan Murphy est un must d’extravagance sans prise au sérieux.

The Americans, saisons 1 et 2 — 30 juin

L’une des meilleures séries — et les plus sous-estimées — de sa génération.

New Girl, saison 6 — 30 juin

New Girl commençait déjà pas mal à tourner en rond, mais la saison 6 reste drôle et touchante.

Modern Family, saison 5 — 30 juin

Un indispensable partenaire de déprime sous la pluie.

Docus Documentaires

Saving Banksy —1er juin

Minimalism — 14 juin

Marie Kondo aime ceci.