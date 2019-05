Peu de temps après le début des soldes sur l'Epic Games Store, certains joueurs ont vécu une expérience étrange : la suspension de leur compte à cause d'un trop grand nombre d'achats.

Les soldes sur les plateformes de vente de jeux vidéo mènent souvent à une frénésie d’achats. Un comportement impulsif sans grande conséquence, sauf sur l’Epic Games Store qui a lancé ses « méga soldes » le 16 mai. Comme le rapporte GameRevolution, l’achat de plusieurs jeux à la suite entraîne le blocage du compte de l’utilisateur. Un problème rencontré par le streamer Patrick Boivin qui écrit sur Twitter que « l’achat de cinq jeux signale mon compte comme étant possiblement frauduleux. »

So I can confirm that me buying a whopping 5 games (ranging from 5 bucks to 50) on the Epic Store flagged my account for possibly fraudalent. Maybe if you guys had a fucking shopping cart jesus christ.

— Patrick Boivin (@AngriestPat) May 16, 2019