Quelques heures après le début de ses premières soldes importantes, l'Epic Games Store a rencontré un problème inattendu : deux studios ont retiré provisoirement leurs jeux de la plateforme.

Le 16 mai, les « méga soldes » de l’Epic Games Store ont été lancés par surprise. Une vague de promotions qui avait autant pour but de surprendre la concurrence que les utilisateurs, mais qui a aussi pris de court certains développeurs. Comme le rapporte Kotaku, les studios Paradox Interactive et Klei Entertainment ont chacun décidé de retirer leurs jeux de la plateforme, à savoir Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 et Oxygen Not Included. Une décision prise quelques heures seulement après le début des soldes.

Klei et Paradox n’ont pas fait de commentaires officiels concernant les raisons de ce retrait, mais on peut être sûr que le second studio ignorait que son jeu serait soldé. C’est le directeur de la stratégie éditoriale d’Epic, Sergey Galyonkin, qui l’explique dans les commentaires d’un article du média russe DTF : « J’étais sûr que Paradox était au courant du mécanisme de vente. Après une petite enquête, il s’est avéré que j’avais tort. » Pour ses premières soldes majeures, la société n’a pas parfaitement soigné sa communication.

La réduction de 10 € au cœur problème ?

Si Epic Games a pu se permettre de réduire le prix de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 sans que Paradox soit au courant, c’est à cause du concept particulier des « méga soldes ». Jusqu’au 13 juin, la firme promet « d’offrir un rabais de 10 € sur tous les jeux à 14,99 € ou plus. » Cela signifie qu’Epic prend en charge les 10 € et que le studio de développement gagne autant d’argent que si le jeu était vendu au prix fort.

À première vue, ce mécanisme de vente semble très avantageux pour Klei et Paradox puisqu’ils ne perdent pas d’argent dans le processus. Sur le long terme cependant, il pourrait leur poser problème puisque ni le nouvel épisode de Vampire, ni Oxygen Not Included ne sont des exclusivités Epic Games Store.

Le rabais de 10 € offert par Epic fait tomber le prix de ces jeux plus bas que sur les autres plateformes, ce qui risque de faire baisser les ventes sur ces dernières. Quand Bloodlines 2 sortira en mars 2020, certains joueurs et joueuses pourraient hésiter à l’acheter sachant que son prix était plus bas quelques mois plus tôt. Un risque que Paradox Interactive ne peut pas se permettre de prendre vu ses baisses de revenus.

Les retraits des deux jeux ne sont que temporaires, mais ils ne donnent pas une très bonne image de l’Epic Games Store. Un gros problème pour la société puisque la plateforme était déjà peu appréciée de nombreux joueurs, notamment à cause de sa politique de jeux exclusifs. Les soldes devaient lui permettre de remonter la pente, mais il faudra encore beaucoup de travail à la firme pour espérer dominer la concurrence.