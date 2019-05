Pour la première fois depuis sa création, l'Epic Games Store a réduit drastiquement les prix de son catalogue de jeux. Des soldes suffisamment intéressantes pour faire peur à Steam ?

Contre toute attente, l’Epic Games Store n’a pas attendu l’été pour lancer ses soldes. Comme pour se démarquer de la concurrence, et notamment de Steam, la plateforme a accueilli dès le 16 mai « les Méga soldes Epic ». Elles s’étendent jusqu’au 13 juin 2019 avec des réductions allant jusqu’à -75 %. Le studio « offre également un rabais de 10€ sur tous les jeux à 14,99€. »

Les promotions à retenir

Pendant les soldes, Epic Games met beaucoup en valeur ses plus gros jeux comme Borderlands 3 et Metro : Exodus qui passent de 59,99€ à 49,99€. Leurs offres ne sont pas les plus intéressantes et il faut creuser un peu pour trouver quelques perles. Voici les promotions que l’on retient le plus :

Il est bon de noter que si un client a acheté un jeu soldé avant le début des promotions (entre le 2 et le 15 mai), Epic promet de « rembourser automatiquement la différence entre ce qui a été payé et ce qui aurait été payé pendant les soldes. » Le studio n’ayant jamais laissé entendre que des soldes arriveraient si tôt dans l’année, cette bonne nouvelle devrait concerner un certain nombre de joueurs et joueuses.

Un bon début, mais des soldes encore insuffisantes

Les soldes monstres sont un passage obligé pour les plateformes de vente de jeux vidéo. En commençant sa période de promotions avant les autres, l’Epic Games Store a cherché à prendre l’avantage, mais aussi à masquer ses faiblesses.

Malgré ses atouts, son catalogue est encore léger par rapport à ceux de la concurrence et ses réductions semblent donc moins impressionnantes. L’Epic Games Store pourra peut-être inquiéter Steam dans le futur, mais les soldes de la plateforme de Valve restent intouchables pour l’instant.