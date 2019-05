Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Sneaky Cards qui est à l'honneur, un « jeu » un peu spécial.

Les feel good movies, ça vous parle ? Mais si, ces films qui mettent de bonne humeur, qui ont le pouvoir de rendre heureux. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ou Intouchables, par exemple, pour ne citer qu’eux. Et bien aujourd’hui c’est un feel good game que nous vous proposons : un jeu (mais pas tout à fait) bienveillant qui donne le sourire. Rien que ça !

Sneaky Cards se présente sous la forme d’une petite boite noire contenant 54 cartes, accompagnées d’une carte explicative. Avant de jouer, il faut enregistrer son paquet, par le site ou l’application dédiés, grâce à un code unique. Puis c’est parti !

Chaque carte vous propose un défi, réparti dans l’une des six catégories. Les bleus sont basés sur l’interaction directe : prendre un selfie avec un inconnu, faire rire quelqu’un, faire un discours dans un ascenseur… Les jaunes jouent sur l’effet de surprise : envoyer la carte depuis vos vacances à une personne prise au hasard dans l’annuaire, la glisser dans la poche d’un vêtement dans un magasin… Les vertes demandent d’aider les autres : offrir un café, prêter un outil, laisser passer la personne suivante dans la file d’attente… Etc.

Quand une mission est réussie, il faut l’indiquer dans l’application en la scannant, ce qui la géolocalise. Laissez ensuite la carte vivre sa vie, en fonction de la mission demandée. Donnez-la à l’inconnu du selfie, posez-la sur le siège d’un train, cachez-la dans un frigo, et ainsi de suite.

Vos cartes passent comme ça de main en main. Et pour peu que les personnes les recevant jouent le jeu et les signalent dans l’application, vous pourrez suivre leur parcours dans votre ville, votre région, en France, voire, pourquoi pas, à l’étranger.

Mais dans quel but ? Aucun ! Simplement passer un bon moment, donner le sourire aux personnes que vous croisez, ou imaginer la réaction de celles et ceux découvrant votre carte cachée. Un système de badges, d’achievements, a été mis en place. Vous en gagnez un à chaque événement marquant, quand une de vos cartes passe la frontière, par exemple, ou quand vous réalisez un certain nombre de défis d’une catégorie donnée, etc.

Bref, Sneaky Cards n’est pas vraiment un jeu, mais l’aspect « société » y est exacerbé. On peut essayer de remplir ses missions tout seul, mais on peut également s’y mettre à plusieurs, en famille par exemple, le principe même du jeu et les défis plaisant particulièrement aux enfants.

Pourquoi c'est bien

Sneaky Cards est un jeu, un concept plutôt, vraiment original, totalement inédit même. Aillez constamment votre paquet sur vous, prêt à dégainer une carte dès que l’occasion se présente, car certaines missions ne sont pas faciles à remplir.

Par contre, toutes sont inoffensives, sans conséquence, et bienveillantes. Même si quelques rares cartes « forcent » quelque peu la gentillesse (laisser un pourboire généreux, tenir la porte à dix personnes à la suite), rien ne vous oblige à toutes les réaliser, d’autant que certaines demandent un peu de « cran » pour oser se présenter à un inconnu, difficile à surmonter si vous êtes un peu timide.

Mais la plupart sont faciles à accomplir, puisque’à faire en cachette, discrètement, ou avec des proches, amis, famille ou collègues, ce qui est nettement moins stressant.

Un jeu social

Le design des cartes est vraiment réussi, et permet de marquer immédiatement la légèreté et la frivolité de l’objet. L’application, tout comme le site, sont très simples d’utilisation.

Tout n’est pas parfait pour autant. Ainsi les cartes présentent uniquement des textes en français. Cela risque fort de les plonger dans l’oubli, ou pire, à la poubelle, dans le cas où elles parviendraient jusque dans un pays hors de la francophonie. L’application quant à elle souffre de petits bugs ou soucis d’ergonomie. Mais rien de tout cela ne vient entraver le plaisir de participer à cette expérience inédite.

Une version spéciale a été réalisée, en partenariat avec le parc naturel régional de l’Avesnois. Cette boite, teintée de vert pour le coup, pousse à réaliser des gestes écocitoyens, toujours dans l’idée de partage et de bienveillance. Dommage que sa diffusion soit limitée et que cette version écolo ne soit pas disponible en boutique.

Plus qu’un jeu de société, Sneaky Cards est un jeu social. Vous allez rencontrer des gens, parfois pendant quelques secondes ou quelques minutes seulement. Vous allez en parler, car l’objet amène irrémédiablement la discussion, ne serait-ce que pour expliquer son concept. Il amène aussi des sourires et de la bonne humeur, et cela à plusieurs reprises. La première fois, quand la mission est accomplie, et qu’on ressent ce petit sentiment d’avoir réussi quelque chose. Puis à chaque fois qu’on reçoit une notification indiquant qu’une de nos cartes poursuit son petit bonhomme de chemin.

Un feel good game, c’est exactement ce que renferme cette petite boîte noire. Elle donne le peps et le sourire, et rien que pour ça, l’expérience vaut le coup d’être tentée !

Sneaky Cards est un jeu de Cody Borst et Harry Lee

Illustré par Serge Seidlitz

Édité par Cocktail Games

Pour 1 joueur à partir de 12 ans

Au prix de 10,90 € chez Philibert

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.