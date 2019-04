Un concours a été lancé sur TikTok en Corée et au Japon. Il vise à dénicher les talents musicaux de demain, directement sur l'application.

Devenir le prochain BTS, l’un des plus gros groupes de pop coréenne, n’est pas donné à tout le monde. En plus d’avoir un peu de talent, il faut pouvoir se faire repérer par le public ou des professionnels. TikTok l’a bien compris : le 5 avril, l’application de partage de vidéos a lancé un concours de chant qui aura lieu en Asie uniquement, sur sa plateforme. Il est ouvert à tous et toutes, a rapporté l’agence de presse Business Wire.

Une première édition au Japon et en Corée

Le concours s’appelle TikTok Spotlight. Sa première édition a débuté le avril au Japon et en Corée. L’objectif est de découvrir des artistes indépendants, qui n’ont signé pour le moment avec aucune maison de disque, et de les aider à faire carrière.

Il aura lieu uniquement en ligne, sur l’application TikTok. Celle-ci permet le partage de courtes vidéos : des play-back, des challenges, mais aussi des créations ou reprises musicales. Les musiciens amateurs vont pouvoir envoyer leurs créations à TikTok. Elles seront publiées sur des comptes dédiés, une fois que la première phase du concours sera terminée – on ignore la date pour le moment. Ces comptes accessibles partout dans le monde sont @spotlightjp et @spotlightkr.

Le concours durera 5 mois. Il y aura des phases de sélection qui permettront d’établir un top 100 des artistes les plus talentueux, puis un top 18 et enfin, un top 5 ou 10. Les critères pour être sélectionnés sur la popularité des musiques, ainsi que l’avis d’un panel de juges, constitué de professionnels-coachs, à la manière de The Voice. Les vainqueurs gagneront des prix divers mais surtout, l’opportunité de signer avec une maison de production.

TikTok creuse son trou dans l’industrie musicale

En Corée ou au Japon, TikTok doit une partie de son succès à des collaborations avec des artistes. L’application a travaillé avec de nombreuses stars de la musique comme Blackpink ou les BTS. La J-pop et la K-pop sont deux genres musicaux particulièrement populaires sur la plateforme. Parmi les hashtags les plus utilisés en 2018 au Japon, la majorité concernaient la J-pop. Certaines musiques publiées sur la plateforme atteignent des centaines de millions de vues.

TikTok Spotlight sera conduit en partenariat avec 21 acteurs majeurs de l’industrie musicale. On trouve parmi eux des dirigeants de labels, des producteurs, des agents, des membres de groupes de K-pop ou encore des paroliers.

Des concours similaires ont déjà eu lieu en Corée sur des sites spécialisés mais c’est le premier sur TikTok, qui a récemment dépassé le milliard d’utilisateurs.

En août 2018, une chercheuse avait trouvé des indices laissant penser que Facebook préparait un concours de chant similaire pour concurrencer Musica.ly (qui a depuis été racheté par TikTok). Depuis, le réseau social n’a rien lancé de tel.