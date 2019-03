Après des semaines de rumeurs, le nouveau personnage de Apex Legends est disponible. Il s'appelle Octane et ses pouvoirs semblent très puissants.

Les rumeurs et les leaks l’annonçaient depuis des semaines et tout était vrai : un nouveau personnage a officiellement débarqué sur Apex Legends. Octane, la nouvelle Légende, est arrivée le 19 mars, en même temps que le passe de combat de la saison 1. Tout comme Mirage et Caustic, il n’est pas automatiquement disponible et demande une dépense de 12 000 jetons légendaires ou 750 pièces Apex (soit environ 7,50 euros).

Une Légende que rien n’arrête

Sur le site officiel du jeu, Octane est présenté comme le « dingue d’adrénaline. » Son design, à mi-chemin entre un Psycho de Borderlands et Chacal d’Overwatch, reflète bien sa personnalité survolté, mais aussi ses compétences.

Voici les capacités de la nouvelle Légende :

Stimulant (tactique) : Octane se déplace 30 % plus vite pendant 6 secondes, mais consomme sa santé en même temps.

(tactique) : Octane se déplace 30 % plus vite pendant 6 secondes, mais consomme sa santé en même temps. Guérison rapide (passive) : La santé d’Octane se régénère automatiquement et progressivement.

(passive) : La santé d’Octane se régénère automatiquement et progressivement. Tremplin (Ultime) : Octane déploie un tremplin qui permet de projeter les personnages dans les airs.

Le gameplay d’Octane tourne donc autour de la vitesse et de l’agilité dans les déplacements. Avec les glissades de Apex Legends, le nouveau personnage peut devenir presque insaisissable s’il est bien utilisé. Son tremplin suit le même principe que la tyrolienne de Pathfinder : un système de déplacement accessible tous, mais qui peut se retourner contre soi si un adversaire l’utilise.

On peut s’interroger sur la compétence de guérison automatique choisie par Respawn. Si elle fonctionne « trop bien », le personnage aura un avantage trop important. Dans le cas contraire, ce sera lui qui sera désavantagé par rapport aux autres Légendes. Le studio va donc devoir trouver le bon équilibre pour que Octane s’intègre bien au casting de Apex Legends.