Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Microsoft a offert une démo en direct de son Project xCloud.

Mardi 12 mars 2019, Microsoft tenait son émission Inside Xbox. Non content d’officialiser l’arrivée de la saga Halo sur PC, le géant de la tech a aussi évoqué son Project xCloud, amené à rendre l’abonnement Xbox Game Pass accessible sur un maximum de plateformes grâce à la magie du streaming.

Afin de couper l’herbe sous les pieds de Google, qui devrait annoncer son propre service la semaine prochaine, Microsoft s’est même fendu d’une démo en direct. Où l’on découvre que Forza Horizon 4 est jouable sur un smatphone associé à une manette Xbox One.

Microsoft montre son Project xCloud

Certains doutent de la véracité de la présentation à cause du décalage entre les actions réalisées à la manette et leur retranscription à l’écran. Les moins crédules estiment même qu’il s’agit simplement d’une vidéo de gameplay qui tourne sur le téléphone, les mouvements de la voiture étant alors simulés par la présentatrice. Pas impossible, quand on se souvient des simulations ayant eu lieu lors d’événements gaming pour présenter des concepts sans avoir la technologie aboutie derrière. Chacun fera son propre avis sur la question.

En attendant, Microsoft communique sur sa vision de l’avenir du jeu vidéo, un avenir bien évidemment radieux pour eux. « Nous développons Project xCloud non pas pour remplacer les consoles, mais en tant que moyen de proposer le même choix et la même polyvalence qu’en matière de musique et de vidéo. Nous ajoutons plus de moyens de jouer aux jeux Xbox (…). Nous croyons en un futur où vous pourrez accéder à un jeu depuis votre smartphone, votre tablette ou n’importe quel autre appareil connecté », confie Kareem Choudhry, en charge du Gaming Cloud chez Microsoft. L’objectif est clair : toucher 2 milliards de joueurs dans le monde.

La firme de Redmond devrait lancer les premiers tests publics dans les mois à venir. Elle en dira peut-être plus à ce sujet à l’occasion de l’E3 2019, où elle devrait également annoncer deux nouvelles Xbox.